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        Haberler Gündem Güncel 16 yaşındaki kayıp gencin Yunanistan'da cezaevinde olduğu ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        16 yaşındaki kayıp gencin Yunanistan'da cezaevinde olduğu ortaya çıktı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 16 Ağustos'ta bir teknede çalışırken kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisi Hüseyin Sebeb'in Yunanistan'ın Selanik kentindeki bir cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Gencin, yasa dışı göçmen taşıyan bir teknede çalışırken Yunan Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandığı ve cezaevine gönderildiği öğrenildi. Hüseyin'in hayatından endişe eden ailesi, yetkililerden yardım bekliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 15:02 Güncelleme: 04.11.2024 - 15:05
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        Kayıp gençten aylar sonra haber geldi
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        Muğla'da anneanne Emsal Aslan, anne-babası ayrı olan ve çocukluğundan bu yana büyüttüğü torunu Hüseyin Sebeb'i bulmak için günlerdir kapı kapı dolaşıyor. Yetkililere ulaşmaya çalışan Arslan, torunundan bir haber alabilmek umuduyla bekleyişini sürdürüyor.

        Torununun 16 Ağustos'tan beri kayıp olduğunu söyleyen Emsal Arslan, "Birkaç arkadaşı bana gelip Hüseyin'in emaneti olduğunu söyleyerek bana bazı sözler verdiler, Hüseyin'i birkaç güne kadar getireceklerini söylediler. Ancak gidiş o gidiş, bir daha geri dönüş olmadı. Sonradan öğrendik ki torunum Yunanistan'a götürülmüş. Torunum, tekne boyamak için Marmaris'e gitmişti fakat onu götüren kişiler insan kaçakçılığı yapıyormuş. Hüseyin 16 yaşında, bu işlerle ilgisi olamaz. Kaptanın öldüğünü duyduk, iddialara göre Yunan Sahil Güvenlik ekipleri kaptanı vurmuş ve Hüseyin ile diğer çalışanları gözaltına almışlar." dedi.

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        "YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ"

        Emsal Arslan, torununa ulaşmak için çabasının yetersiz kaldığını, torununun Yunanistan cezaevinde kötü koşullar altında olduğunu öğrendiğini söyledi.

        Arslan, "Hüseyin bir kere ablasını arayıp 'Abla beni kurtarın' demiş, başka da bir haber alamadık. Selanik cezaevinde olduğunu söylediler, üstelik ona terör suçu isnat etmişler. Çünkü teknede iki terörist daha varmış. Küçük torunuma bu suçu kabul etmesi için baskı yapmışlar. Hüseyin, bir buçuk aydır dayak yemiş. Bizim çocuğumuz saf, bu işlerle ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

        Anneanne Arslan, torununun bu zor durumdan kurtulması için yetkililerden yardım beklediğini söylerken, "Torunum Hüseyin'i bir an önce Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Yetkililerimizin sesimizi duymasını ve bize yardım etmesini bekliyoruz." dedi.

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        #kayıp
        #cezaevi
        #Muğla
        #yunanistan
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