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17 Ekim Cumartesi İstanbul'da hava nasıl olacak? 17 Ekim 2020 detaylı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Ekim 2020 detaylı hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre yurdun batı kesimlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutluyken 3 bölgede sağanak yağış bekleniyor. Peki 17 Ekim Cumartesi İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 17 Ekim 2020 hava durumu

17 Ekim Cumartesi İstanbul'da hava nasıl olacak? 17 Ekim 2020 detaylı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi, İzmir ve Manisa çevreleri ile gece saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kıyısı, Çanakkale'nin güney ve İzmir'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava Sıcaklığı: Yağış alan yerlerde 1-3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar Durum: Genellikle batı ve güneybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Genel Uyarılar: Hava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

5 GÜNLÜK TAHMİN

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
17 Ekim Cumartesi18265183217,728,113,920
18 Ekim Pazar14236092215,828,413,820
19 Ekim Pazartesi14205674267,829,713,620
20 Ekim Salı15206480303,330,213,119,5
21 Ekim Çarşamba15226783326,432,213,119,7

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