        Haberler Bilgi Gündem 17 Ekim Resmi Gazete kararları açıklandı mı, alınan kararları neler? Bugün Resmi Gazete'de neler var?

        17 Ekim Resmi Gazete kararları: İşte Resmi Gazete'de öne çıkanlar!

        17 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı ve gündeme oturan kararlarla kamuoyunun dikkatini çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Karar, yönetmelik ve tebliğlerin detayları günün ilk saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Peki, 17 Ekim Resmi Gazete'de hangi başlıklar öne çıktı? İşte detaylar...

        Giriş: 17.10.2025 - 00:39 Güncelleme: 17.10.2025 - 00:39
        17 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ve yönetmelikler, geniş yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı düzenlemelerle birlikte bazı önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Yeni tebliğler ve yönetmelikler vatandaşların gündeminde ilk sıralarda yer aldı. İşte 17 Ekim tarihli Resmî Gazete’de dikkat çeken düzenlemeler…

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Sağlık Meslek Mensubu Olmayan Personelin Sağlık Personeli Yokluğunda Yapmaya Yetkili Oldukları Acil Tıbbi Müdahaleler Hakkında Yönetmelik

        –– Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

        –– Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞLER

        –– Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2024/27)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/29)

        –– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

        –– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

        –– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

        –– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

        KURUL KARARLARI

        –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/10/2025 Tarihli ve 13853 Sayılı Kararı

        –– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 11/10/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/36258] Sayılı Kararı

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2024/157, K: 2025/121 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2025 Tarihli ve E: 2023/149, K: 2025/147 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2025 Tarihli ve E: 2025/93, K: 2025/153 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 20/3/2025 Tarihli ve 2019/24131 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 31/7/2025 Tarihli ve 2023/98215 Başvuru Numaralı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

