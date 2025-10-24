Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa 17 ilde siber suç operasyonu: 83 tutuklama | Son dakika haberleri

        17 ilde siber suç operasyonu: 83 tutuklama

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonda 189 şüphelinin yakalandığını, 83'ünün tutuklandığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 08:33 Güncelleme: 24.10.2025 - 08:33
        17 ilde siber suç operasyonu: 83 tutuklama
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından son bir haftadır yürütülen operasyona ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' suçlarına yönelik yapılan çalışmada 189 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin, 'Ürün satışı, kiralık bungalov, yatırım ortaklığı' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 83'ü tutuklandı, 47'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

