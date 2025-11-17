Habertürk
        17 KASIM 2025 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

        17 Kasım 2025 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında her gün birçok program, dizi, film ve yarışma gibi içerikler yayınlanıyor. Bugün Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8'de izleyici karşısına çıkacak yapımlar merak ediliyor. 17 Kasım 2025 TV yayın akışı izleyiciler tarafından kontrol ediliyor. ATV'de Hızlı ve Öfkeli 10, Star TV'de Otel Transilvanya 4: Transformanya ve Now TV'de Ölümlü Dünya 2 filmleri sinemaseverlerle buluşacak. İşte 17 Kasım 2025 Pazartesi günü yayınlanacak içerikler...

        Giriş: 17.11.2025 - 15:08 Güncelleme: 17.11.2025 - 15:08
        17 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Böylece hangi kanalda, saat kaçta, hangi yapımların yayınlanacağı belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre; gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden farklı türde yapımlar izleyicilerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 17 Kasım 2025 Pazartesi Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir

        00:15 Arka Sokaklar

        02:45 Poyraz Karayel

        04:45 Üç Kız Kardeş

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Sandık Kokusu

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Bahar

        02:45 Veliaht

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:48 İstiklal Marşı

        05:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:40 Kalk Gidelim

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Taşacak Bu Deniz

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Cennetin Çocukları

        00:15 Portreler "Mahzuni"

        01:35 Teşkilat

        04:10 Seksenler

        04:45 Lingo Türkiye

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Hızlı ve Öfkeli 10

        22:45 Kuruluş Orhan

        01:50 Gözleri Karadeniz

        04:20 Kardeşlerim

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Otel Transilvanya 4: Transformanya

        21:45 Otel Transilvanya 4: Transformanya

        23:30 Çarpıntı

        02:30 Yüksek Sosyete

        04:00 Hanım Köylü

        05:30 Söz

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Halef: Köklerin Çağrısı

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Ben Leman

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Ölümlü Dünya 2

        22:30 Kıskanmak

        01:15 Sahtekarlar

        03:30 İnadına Aşk

        04:45 Kefaret

        05:45 Karagül

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
