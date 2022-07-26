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Afyonkarahisar'da inşaatta çalışan 17 yaşındaki çocuğun feci sonu!

Afyonkarahisar'da, inşaatta çalışan 17 yaşındaki çocuk, feci bir kazanın kurbanı oldu. M.D., 5'inci kattan düşen yük asansörünün altında kaldı. İhbar üzerine polis ile birlikte olay yerine gelen sağlık ekibi, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Korkunç olayın ardından polisin başlattığı inceleme sonrasında gözaltılar olduğu öğrenildi

Afyonkarahisar'da inşaatta çalışan 17 yaşındaki çocuğun feci sonu!
17 yaşındaki çocuğun inşaatta feci sonu!
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İHA

Afyonkarahisar'da, çalıştığı inşatta yük asansörünün altında kalan 17 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Olay, kent merkezi Sahipata Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, inşaatta çalışan M.D.'nin (17), üzerine henüz belirlenemeyen bir sebeple 5. kattaki yük asansörü düştü. Korkunç olayda çocuğun yük asansörünün altında kaldığını gören diğer işçiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

GÖZALTILAR VAR

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis incelemesinin ardından çocuğun cansız bedeni otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından polis tarafından başlatılan incelemede ise gözaltına alınanların olduğu belirtildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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