1700 yıllık 83 sikke Türkiye'ye döndü

Son yıllarda, Türkiye yalnızca eser iade süreçlerinde değil, kültürel mirasına sahip çıkma iradesinde de bir dönüm noktasına ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yürütülen titiz iz sürme çalışmaları, uluslararası iş birlikleri ve diplomatik girişimler sayesinde, yurt dışına kaçırılmış eserlerin geri dönüşü adeta bir ulusal öncelik haline geldi. Bu kararlılığın sembolü olarak, Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve kurum ekipleri, dünyanın çeşitli köşelerinden Anadolu kökenli eserleri büyük bir özveriyle Türkiye’ye kazandırdı; 2002 yılından bugüne kadar 13 binden fazla eser iade edildi, sadece 2018–2025 arasında yaklaşık 8 bin 967 tarihi eser Türkiye’ye döndü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Son olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde 2015 yılında ele geçirilen ve Roma İmparatorluğu Dönemi’ne ait olduğu belirlenen 83 bronz sikke, uzun süren titiz bir çalışmanın ardından Türkiye’ye iade edildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’nın, Ankara Cumhuriyet Müzesi’nde, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzar Vekili Brian Stimmler'dan teslim aldığı eserler, Roma’nın Anadolu’daki izlerini ve bu coğrafyanın tarihsel önemini güçlü biçimde yansıtıyor.