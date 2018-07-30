Thomas Cook'un ciddi borç yükü getiren hava yolu şirketini tur operatörü operasyonundan ayırarak nakit sağlamak istediği ve bu nedenle de Thomas Cook Airlines hisselerinden satış yaparak şirketi bölmek istediği belirtildi.
Hava yolu operasyonunu hisse satışıyla bölmesi durumunda Thomas Cook'un tur işini büyütmek ve hava yolu şirketinin de daha fazla uçak alması planlanıyor. Halihazırda Thomas Cook'un yüzde 12 hissesine sahip olan Çin merkezli Fosun olası yatırımcılardan sadece biri.
Endüstri kaynakları fikrin henüz 'değerlendirme' aşamasında olduğunu ancak bir süredir devam eden mali çalkantı sonrası şirketi ekonomik anlamda yeniden canlandırmak için er ya da geç harekete geçileceği belirtiyor.
CİRO 12 MİLYAR, KAR 16 MİLYON DOLAR
2013 yılında 1.6 milyar sterlin (2.1 milyar dolar) hacminde sermaye yapılandırmasına giden şirket ekonomik havayolu şirketleri ve Booking, hotels benzeri online turizm kuruluşlarıyla yoğun rekabet nedeniyle beklediği verimi alamadı.
Mart ayı verilerine göre toplam borcu 1.15 milyar dolara çıkan ve 11.8 milyar dolarlık ciroya rağmen sadece 15.75 milyon dolar kâr edebilen şirketin sürdürülebilir bir performans çizmediği belirtiliyor.
Peter Fankhauser tarafından yönetilen dev grubun havayolu bölümündeki hisse satışı sonrası şirketi bölmesi durumunda tatilcilere nasıl uçuş garantisi vereceği en büyük soru işaretlerinden biri olarak gösteriliyor zira grubun sahibi olduğu Condor, Scandinavia, Balearics gibi bölgesel hizmet veren farklı havayolu şirketleri bulunuyor.
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