18 Ekim 2025 Cumartesi günü televizyon ekranlarında büyük bir rekabet yaşandı. Akşam kuşağında yayınlanan diziler, sinema filmleri ve eğlence programları izleyicilerin karşısına birbirinden farklı yapımlarla çıktı. Bazı programlar yüksek izlenme oranlarıyla gecenin en çok izlenenleri arasına girerken, bazıları ise beklentilerin altında kalarak reyting sıralamasında gerilere düştü. Gün sonunda açıklanan reyting sonuçları, izleyicilerin tercihlerini ve ekran başındaki eğilimlerini açıkça ortaya koydu. İşte, 18 Ekim 2025 Cumartesi akşamının en çok izlenen yapımları ve ilk 10 reyting listesi…