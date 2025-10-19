Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 18 Ekim 2025 Cumartesi reyting sonuçları: AB ve total reyting sıralaması ile dün en çok ne izlendi, hangi yapımlar ilk 10'a girdi?

        18 Ekim 2025 Cumartesi reyting sonuçları bekleniyor: Dün en çok ne izlendi?

        18 Ekim 2025 Cumartesi akşamı televizyon kanalları arasında kıyasıya bir reyting mücadelesi yaşandı. Prime time kuşağında izleyiciler, birbirinden farklı türlerde diziler, filmler ve eğlence programlarıyla buluştu. Bazı yapımlar yüksek izlenme oranlarıyla gecenin galibi olurken, bazıları ise beklenen ilgiyi göremeyerek sıralamada geride kaldı. İşte, 18 Ekim 2025 Cumartesi akşamının en çok izlenen yapımları ve ilk 10 program listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2025 - 08:39 Güncelleme: 19.10.2025 - 08:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        18 Ekim 2025 Cumartesi günü televizyon ekranlarında büyük bir rekabet yaşandı. Akşam kuşağında yayınlanan diziler, sinema filmleri ve eğlence programları izleyicilerin karşısına birbirinden farklı yapımlarla çıktı. Bazı programlar yüksek izlenme oranlarıyla gecenin en çok izlenenleri arasına girerken, bazıları ise beklentilerin altında kalarak reyting sıralamasında gerilere düştü. Gün sonunda açıklanan reyting sonuçları, izleyicilerin tercihlerini ve ekran başındaki eğilimlerini açıkça ortaya koydu. İşte, 18 Ekim 2025 Cumartesi akşamının en çok izlenen yapımları ve ilk 10 reyting listesi…

        2

        18 EKİM 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        18 EKİM 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Sane yıldızlaştı, Cimbom serisini sürdürdü
        Sane yıldızlaştı, Cimbom serisini sürdürdü
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        Deplasmanın kralı!
        Deplasmanın kralı!
        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti
        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti
        İsrail: Refah açılmayacak
        İsrail: Refah açılmayacak
        Tek teker şov 2 kişiyi yaraladı
        Tek teker şov 2 kişiyi yaraladı
        Oltaya kafatası takıldı
        Oltaya kafatası takıldı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        Kara Kartal ağır yaralı!
        Kara Kartal ağır yaralı!
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum