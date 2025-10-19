18 Ekim 2025 Cumartesi reyting sonuçları bekleniyor: Dün en çok ne izlendi?
18 Ekim 2025 Cumartesi akşamı televizyon kanalları arasında kıyasıya bir reyting mücadelesi yaşandı. Prime time kuşağında izleyiciler, birbirinden farklı türlerde diziler, filmler ve eğlence programlarıyla buluştu. Bazı yapımlar yüksek izlenme oranlarıyla gecenin galibi olurken, bazıları ise beklenen ilgiyi göremeyerek sıralamada geride kaldı. İşte, 18 Ekim 2025 Cumartesi akşamının en çok izlenen yapımları ve ilk 10 program listesi…
18 EKİM 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.
18 EKİM 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI