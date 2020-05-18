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18 Mayıs tatil mi? Açıklama geldi: Pazartesi (bugün) resmi tatil mi? 18 - 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı

18 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığı ile ilgili sorular, 16 Mayıs'tan 19 Mayıs saat 23.59'a kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle soruluyor. 18 Mayıs'ın tatil olma durumuyla ilgili resmi açıklama geldi. Peki 18 Mayıs resmi tatil mi?

18 Mayıs

18 Mayıs resmi tatil mi? sorusu koronavirüs tedbirleri kapsamında, Salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 18 Mayıs Pazartesi gününü de kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ile gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgede 4 günlük sokağa çıkma yasağında kapalı ve açık olacak iş kolları düzenlendi. Kapalı olan iş kolları durumlarının nasıl değerlendirileceğini merak ediyordu. İşte detaylar...

18 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, kamu çalışanlarının 18 Mayıs'ta idari izinli sayılacağını duyurdu. Hizmetlerin aksatılmaması için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 18 Mayıs Pazartesi günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın salıya denk gelmesi ile birlikte 15 Mayıs Cuma gece yarısı 24.00 itibari ile 19 Mayıs gece yarısı 24.00'a kadar 15 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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