31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için partiler aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim ederken, belediye başkan adayı gösterilen milletvekilleri de netleşti. Buna göre, 18 milletvekili, belediye başkan adayı oldu.



TBMM'de belediye başkan adayı olan milletvekillerinin isimleri paylaşıldı. AK Parti'den 3, CHP'den 5, İYİ Parti'den 2, HDP'den 7 ve 1 bağımsız milletvekili belediye başkanı adayı oldu.



Buna göre belediye başkan adayı olan milletvekilleri şöyle:



Binali Yıldırım - İstanbul

Mehmet Özhaseki - Ankara

Mustafa Yavaş - Aydın

Tanju Özcan - Bolu

Erkan Aydın - Bursa/Osmangazi

Mustafa Adıgüzel - Ordu

Ali Öztunç- Kahramanmaraş

Fatma Hürriyet - İzmit

İsmail Ok - Balıkesir

Dursun Ataş - Kayseri

Erhan Usta - Samsun

Ayhan Bilgen - Kars

Ali Kenanoğlu - Balıkesir

Hüda Kaya - İstanbul/Bağcılar

Selçuk Mızraklı - Diyarbakır

Bedia Özgökçe Ertan - Van

Hişyar Özsoy - Bingöl

Züleyha Gülüm - Kocaeli



