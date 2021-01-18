18 Ocak dolar TL kuru ve euro TL kuru haftanın ilk iş gününde yani bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, dolar ne kadar ve kaç TL? Hemen belirtelim ki geçtiğimiz haftayı değer artışıyla kapatan dolar TL kuru yeni haftaya da değer artışıyla başladı. Merak edenler için 18 Ocak dolar TL kurunu haberimizde derledik. İşte, güncel rakamlar...

DOLAR TL NE KADAR?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bu hafta toplanacak. Bu haftaki toplantı sonrasında alınacak faiz kararı öncesinde gözler Dolar TL kuruna çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz haftayı değer artışıyla kapatan dolar TL, 18 Ocak Pazartesi gününe de yukarı yönlü seyirle başladı. Buna göre dolar saat 10.00'da kaydedilen verilere göre 7 lira 50 kuruş üzerinden işlem görüyor.

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Geçtiğimiz haftayı yükseliş yönünde seyirle kapatan euro TL, yeni haftanın ilk işlem gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Buna göre euro 18 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da kaydedilen verilere göre 9 lira 06 kuruştan işlem görüyor.