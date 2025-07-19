18 Temmuz 2025 Cuma günü televizyon ekranları yine dopdolu bir içerikle izleyicilerin karşısına çıktı. Gün boyu yayınlanan programlar hem bilgilendirici hem de eğlendirici yapımlarla dikkat çekerken, akşam saatlerinde yayınlanan diziler, filmler ve yarışma programları reyting yarışında öne çıkmak için kıyasıya rekabet etti. Gecenin sonunda açıklanan reyting sonuçları, izleyicilerin ekran tercihlerini ortaya koydu. Peki, 18 Temmuz Cuma günü en çok hangi yapımlar izlendi? İşte reyting sıralamasına göre günün en çok izlenen 10 yapımı…