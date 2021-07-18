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18 Temmuz Pazar İstanbul son dakika su kesintisi duyuruları... İSKİ su kesintisi olan ilçeleri duyurdu!

Kurban Bayramı öncesi bayram hazırlığı ile uğraşan İstanbullular 18 Temmuz Pazar günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, gün içinde yaşanacak su kesintilerini güncel olarak resmi internet sitesi üzerinden paylaşıyor. 18 Temmuz İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İSKİ duyurdu: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

18 Temmuz Pazar İstanbul son dakika su kesintisi duyuruları... İSKİ su kesintisi olan ilçeleri duyurdu!

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 18 Temmuz 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 18 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi

18 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Zeyrek Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.07.2021 08:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.7.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 18 TEMMUZ

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