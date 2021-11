Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) sektör ihracatını artırmaya yönelik etkinliklerine devam ediyor. 18 ülkeden gelen 30 yabancı alıcı Back2Basics Sapanca etkinliğinde Türk üreticilerle bir araya gelecek. EVSİD Başkanı Talha Özger, ülke ihracatına katkı sağlamak için yüz yüze etkinlerde Sapanca ile ilk adımı atacaklarını söyledi.

2021 yılının ilk 10 ayında 2,8 milyar dolar ihracat gerçekleştiren ev ve mutfak eşyaları sektörünün çatı kuruluşu EVSİD, sektör ihracatını artırmaya yönelik gerçekleştirdikleri etkinliklere bir yenisini ekliyor. Ev ve mutfak eşyaları sektörünün Türk temsilcileri 18 ülkeden gelen 30 yabancı alıcı ile Back2Basics Sapanca etkinliğinde buluşacak.

"HEDEF İHRACATA KATKI"

Etkinliği değerlendiren Özger, “Back2Basics Sapanca etkinliğimizi 1-4 Aralık 2021 tarihleri arasında Sapanca’da gerçekleştireceğiz. Her yıl İstanbul’da gerçekleştirmekte olduğumuz Invitation Only İstanbul etkinliği öncesinde bir ön hazırlık diyebileceğimiz Back2Basics Sapanca 18 ülkeden 30 yabancı alıcıyı üreticilerimiz ile buluşturacak. Özellikle yakın coğrafyadan gelen talebi değerlendirmek üzere komşu ülkelerden alıcılara ağırlık verdiğimiz etkinliğin firmalarımızın ihracatlarını geliştirmelerine katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Invitation Only konsepti ile hedef ülkelerden ziyade hedef bölgeler olarak faaliyetlerimizi planlamaya başladık. Örneğin Avrupa pazarı için Polonya merkezli bir çalışma ile sadece Polonya değil çevre 15 ülkeden alıcıları tek bir noktada toplamayı düşünüyoruz. Benzer uygulamayı Latin Amerika ve Asya’da da gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” dedi.

YIL SONUNDA 3,4 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Sektör ihracatını da değerlendiren Özger şunları söyledi: “2020 yılında pandemi etkisi ile artış trendine ara veren ev ve mutfak eşyaları sektörü için 2021 yılında hemen tüm ürün gruplarında artış yaşadık. Yıl sonu itibarıyla ihracatta 2020 yılına göre yaklaşık yüzde 30 artış ile 3,4 milyar dolarlık ihracata ulaşacağımızı tahmin ediyorum. 2021 yılında özellikle lojistik konusunda problemler ve beraberinde hammadde fiyatlarındaki olağanüstü artışlar biz üretici ve ihracatçıları zorlasa da özellikle Avrupalı firmaların tedarik kaynaklarını Asya’dan yakın ülkelere kaydırması Türkiye’ye talebi arttırdı.” dedi