18 yaş altı ve 65 yaş üstü otobüse binebilir mi?

Koronavirüs salgınında normalleşme kademesi 1 Temmuz Perşembe 2021 tarihinden itibaren başlayacak. Salgında vaka sayısının azalması, aşılamanın hızlanması sonucunda normalleşme aşamasına geçildi.

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ OTOBÜSE BİNEBİLİR Mİ?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde; Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren şehir içi ve/veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verileceği belirtilen genelgede, 65 yaş ve üzeri vatandaşları ile 18 yaş altı gençler/çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamaların yine aynı günden itibaren kaldırılacağı aktarıldı.