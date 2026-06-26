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        Haberler Gündem 3. Sayfa 18 yıl sonra anlaşıldı! 7 gözaltı | Son dakika haberleri

        18 yıl sonra anlaşıldı! 7 gözaltı

        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2008 yılında kayıp olarak aranan Naciye A.'nın İzmir'in Karabağlar ilçesinde öldürüldüğü ortaya çıktı. İzmir merkezli İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 02:54 Güncelleme:
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        18 yıl sonra anlaşıldı! 7 gözaltı

        2008 yılında kayıp olarak aranan Naciye A. dosyası polis ekiplerince yeniden ele alınarak aydınlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda olayın planlı şekilde gerçekleştirilen bir cinayet olduğu tespit edildi. Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 12 Temmuz 2008 tarihinde kayıp olarak aranan Naciye A.'nın, aynı yıl İzmir’in Karabağlar ilçesinde öldürüldüğü ve cesedinin Torbalı ilçesine bırakıldığının değerlendirilmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

        Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat birimlerinin desteğiyle yürütülen kapsamlı çalışmalarda olayla bağlantılı olan şüphelilerin tespit edilmesi üzerine; teknik ve fiziki takip, iletişimin tespiti çalışmaları, saha araştırmaları ve elde edilen delillerin değerlendirilmesi sonucunda İzmir merkezli İstanbul ve Aydın’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

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        İçişleri Bakanlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Polis ekiplerimizin titiz çalışmaları sonucu yıllar önce işlenmiş suçları aydınlatmaya ve suçluları adalete teslim etmeye devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, İzmir ve Aydın İl Emniyet Müdürlüklerimizi, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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