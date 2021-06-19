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Milli Piyango 19 Haziran çekiliş sonuçları belli oldu. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın zengin olma hayaliyle oynadığı Milli Piyango çekiliş sonuçlarını ve sonuç sorgulama ekranını haberimizde bulabilirsiniz...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 19 HAZİRAN 2021 (Çekiliş No:26)



4.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar



385610

100.000 TL ikramiye kazanan numaralar

093286

20.000 TL ikramiye kazanan numaralar

497855 536943

10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

025835 072065 101743 121177 152084 326216 346581 372825 421530 433859

5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

005416 015245 051070 138453 178327 296384 382763 437612 467681 558564

2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

007818 055631 086512 202552 211444 288360 299972 436784 528766 540657

Son 5 rakamına göre 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar

05188 07519 09141 14332 20412 20801 76651 78733 82827 95411

Son 4 rakamına göre 240 TL ikramiye kazanan numaralar

0145 0947 1406 1776 5257 6951 7885 8421 8793 9016

Son 3 rakamına göre 120 TL ikramiye kazanan numaralar

053 158 256 281 432 453 613 771

Son 2 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

11 46 64 66 83 96

Son 1 rakamına göre 40 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

4 7

4.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

085610 185610 285610 305610 315610 325610 335610 345610 355610 365610

375610 380610 381610 382610 383610 384610 385010 385110 385210 385310

385410 385510 385600 385611 385612 385613 385614 385615 385616 385617

385618 385619 385620 385630 385640 385650 385660 385670 385680 385690

19 MAYIS MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR, KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Bilet fiyatlarımız:

Normal Çekilişlerde: Tam Bilet: 30 TL Yarım Bilet: 15 TL Çeyrek Bilet: 7,5 TL Özel Çekilişlerde: Tam Bilet: 50 TL Yarım Bilet: 25 TL Çeyrek Bilet: 12,5 TL

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir.

Peki, çekilişler ne zaman?

Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29’u Özel Çekilişler: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim Yeni Yıl Çekilişi: 31 Aralık



Ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.