19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

Bankada işlem yapacak olan vatandaşlar 18 Mayıs Çarşamba günü mesai bitimine kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek. 19 Mayıs Perşembe günü ise resmi tatil olması dolayısıyla banka şubeleri kapalı olacak. 20 Mayıs Cuma ise bankalar çalışmaya kaldığı yerden devam edecek.