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19 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? 2022 19 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu? EFT ve havale işlemleri..

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğundan Perşembe günü bankada işi olan vatandaşlar idari izin sayılan 19 Mayıs'ta bankalar açık mı? Yarın bankalar çalışıyor mu? sorularının yanıtını arıyor. Resmi tatil sebebiyle gözler bankaların çalışma saatlerine çevrildi. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

  • 01
    19 Mayıs yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT hesaplara geçer mi?

    19 Mayıs resmi tatiller arasında yer alıyor. Bankada işi olan kişiler bankaların mesai saatlerinde değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Çoğu banka haftanın 5 günü şeklinde ve 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Peki, yarın bankalar açık mı?, EFT ve havale hesaplara geçer mi? İşte, detaylar...
  • 02
    19 Mayıs yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT hesaplara geçer mi?

    19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

    Bankada işlem yapacak olan vatandaşlar 18 Mayıs Çarşamba günü mesai bitimine kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek. 19 Mayıs Perşembe günü ise resmi tatil olması dolayısıyla banka şubeleri kapalı olacak. 20 Mayıs Cuma ise bankalar çalışmaya kaldığı yerden devam edecek.
  • 03
    19 Mayıs yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT hesaplara geçer mi?

    19 MAYIS HAVALE VE EFT HESAPLARA GEÇER Mİ?

    19 Mayıs Perşembe günü bankalar resmi tatil sebebiyle çalışmayacak. Bankacılık işlemleri mobil ve internet şubelerinden yapılmaya devam edecek.

    Önceki yıllarda resmi tatillerde veya hafta sonları para gönderme işlemleri yapılamıyordu. Fakat FAST sistemi ile 7 gün 24 saat para gönderimi yapmak yapılabiliyor. FAST sisteminde limit ise 5 bin TL'dir.

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