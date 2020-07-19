Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 218 bin 717'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.475 vatandaşımız hayatını kaybetti. Peki 19 Temmuz 2020 Türkiye Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

19 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu bu akşam 19.00 ile 21.00 saatleri arasından açıklayacak.

18 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu dün akşam yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada; "1.000’in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. SON 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise 5 bin 458 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 17 Temmuz 2020 tarihli son verileri açıkladı. Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 5 bin 458‘e yükseldiği bildirildi. Açıklamaya göre, bugün 41 bin 215 test yapılırken, 926 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 217 bin 799 olurken, bugün iyileşen bin 14 kişi ile birlikte toplam 199 bin 834 kişi iyileşti. Toplam entübe hastası 402 kişi, toplam yoğun bakım hastası bin 226 kişi oldu.

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DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 599 bin 438´e, virüs tespit edilen kişi sayısı 14 milyon 194 bin 795´e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 8 milyon 470 bin 448´e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2´inci ülke olan Brezilya´da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 48 bin 697 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 77 bin 932´ye ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3´üncü ülke olan Hindistan´da virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 291 olurken, vaka sayısı ise 1 milyon 40 bin 746´ta ulaştı.