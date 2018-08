Türkiye'nin en önemli sanat etkinliklerinden olan "Uluslararası Antalya Piyano Festivali" bu yıl 19. kez dünyaya sesini duyuracak!

Sanatseverlerin her yıl heyecan ve merakla beklediği “Uluslararası Antalya Piyano Festivali”, bu yıl 19. Kez, 1 – 9 Eylül tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştiriliyor. Tüm dünyadan önemli sanatçıların yer aldığı festivalin sanat yönetmenliğini ise Türkiye’nin alanında en önemli isimlerinden olan şef Gürer Aykal yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon; sanatçılar ve sanatseverlerin yanı sıra genç yetenekler için de büyük önem taşıyor. 2 – 3 Eylül tarihlerinde de “Uluslararası Antalya Piyano Festivali Akademisi Genç Yetenekler Piyano Yarışması”na sahne de olacak. Gürer Aykal başkanlığındaki jüri üyeleri Türkiye’nin genç piyanistleri ile buluşacak. Yarışmanın kazananları ise 4 Eylül akşamı AKM Aspendos Salonu’nda Gürer Aykal Şefliğinde Antalya Devlet senfoni Orkestrası ile birlikte konser verecek.

Festival; 1 Eylül Cumartesi günü, İspanya’nın önemli Flamenko sanatçılarından Laura De Los Angeles’in vereceği konserle başlayacak. Vokal performansını, piyano ve dans gösterisiyle ile zenginleştirerek tutkulu bir dünyanın kapılarını aralayan sanatçı festival kapsamında ilk kez Türkiye’de olacak.

GENÇ YETENEKLER İLK KEZ DÜNYACA ÜNLÜ MÜZİSYENLERLE AYNI SAHNEDE!!!

4 Eylül Salı günü, “Antalya Devlet Senfoni Orkestrası” nın Gürer Aykal şefliğinde vereceği konserde ise “Genç Yetenekler Piyano Yarışması” nın kazananları ilk kez solist olarak yer alacak. Genç yeteneklerin desteklenmesini amaçlayan yarışma; kazananların, dünyaca ünlü müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşmasıyla başarılarını taçlandırıyor.

“Uluslararası Antalya Piyano Festivali” kapsamında her yıl gerçekleştirilen “Kamuran Gündemir Anısına Genç Yetenekler Resitali”ne bu yıl Kenan Tatlıcı piyanosuyla 5 Eylül Çarşamba günü sahnede olacak.

Tüm dünyada kendi kuşağının en yetenekli piyanistleri arasında gösterilen Ivan “Melon” Lewis, festivalin 6. günü Antalya’nın yenilenen yüzü ‘Sahil Antalya Yaşam Parkı’ nda müzikseverle buluşmak üzere sahne alacak. Sanatçının solo projesi olan Ivan “Melon” Lewis & The Cuban Swing Express: Cubaing Forever, 6 Eylül Perşembe günü festival kapsamında ilk kez Türkiye’de olacak.

8 Eylül Cumartesi Günü, dünyaca ünlü besteci, piyanist Fahir Atakoğlu ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, “Film Müzikleri Konseri” ile festival kapsamında izleyici ile buluşacak.

Festivalin kapanışı ise 9 Eylül Pazar günü, Dhafer Youssef konseri ile olacak. Sufi geleneğini, caz unsurlarını ve Arap lirizmini harmanladığı müziğini kendine özgün bir üslupla yorumlayan sanatçı, Diwan of Beauty and Odd albümünü müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Festival kapsamında bu yıl 1-9 Eylül tarihleri arasında Gülçin Anıl ‘Ritmik Renkler’ resim sergisi müzikseverlerin yanı sıra resim severleri de festivale davet edip, Gülçin Anıl’ın fırçası ile müziğe dokunan resimlerini Antalya Kültür Merkezi Alt Fuaye’ de sanatseverlerin beğenisine sunacak. 19. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde, gerçekleşecek tüm etkinlikler boyunca 285 müzisyen Antalyalı müzikseverlerin huzuruna çıkacak.

Festival Programı:

1 Eylül 2018, Laura De Los Angeles’ Piano Flemenco ‘Mar de Esperanza’ Saat: 20:30 AKM Aspendos Salonu

2 Eylül 2018, Uluslararası Antalya Piyano Festivali Akademisi Genç Yetenekler Piyano Yarışması 1. Gün AKM Perge Salonu

3 Eylül 2018, Uluslararası Antalya Piyano Festivali Akademisi Genç Yetenekler Piyano Yarışması 2. Gün AKM Perge Salonu

4 Eylül 2018, Saat: 20:30 Uluslararası Antalya Piyano Festivali Akademisi Genç Yetenekler Piyano Yarışması Konseri – Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, ŞEF: Gürer Aykal, AKM Aspendos Salonu

5 Eylül 2018, Saat: 20:30 ‘Kamuran Gün Demir Anısına’ Kenan Tatlıcı – ‘Resital’ AKM Perge Salonu

6 Eylül 2018, Saat: 20:30 Ivan ‘MELON’ Lewis & The Cuban Swing Express ‘Cubaing Forever’ SAHİL ANTALYA YAŞAM PARKI

8 Eylül 2018, Saat: 20:30 Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, SOLİST: Fahir Atakoğlu ‘Film Müzikleri Konseri’ AKM Aspendos Salonu

9 Eylül 2018, Saat: 20:30 Dhafer Youssef ‘Diwan of Beauty and Odd’ AKM Aspendos Salonu