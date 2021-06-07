Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk tabliyesi Asya yakasındaki platform ayağına yerleştirildi

Tamamlandığında dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacak "1915 Çanakkale Köprüsü"nün ilk tabliye bloku vinç yardımıyla konuldu. Yüzer vinçle 87 tabliye bloku birbirine eklenerek araçların geçeceği yol oluşturulacak

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk tabliyesi Asya yakasındaki platform ayağına yerleştirildi
AA

Asya yakasındaki Lapseki ilçesi Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkileri arasında devam eden çalışmalar kapsamında Çanakkale Boğazı güneyden kuzeye 05.00-12.15 saatleri arasında gemi trafiğine kapatıldı.

Sütlüce Şantiye Sahası'nda bulunan ilk tabliye bloku, gemiyle Şekerkaya mevkisine sevk edildi.

45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki blok, 318 metre yüksekliğindeki kulenin zemin platformunun üzerine Singapur bayraklı, 106 metrelik "Asian Hercules-III" isimli yüzer vinçle yerleştirildi.

Araçların geçeceği yol, 87 tabliye blokunun birbirine eklenmesiyle oluşacak.

"Kedi yolu" arasında bağlantıyı sağlayan 27 köprünün söküm çalışmaları da sürüyor.

Yapımında 649'u mühendis 5 bin kişinin çalıştığı köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü olan 18 Mart 2022'de açılması planlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul'daki 7 metro hattı 2023te tamamlanmış olacak
İŞ-YAŞAMHavalimanı metro hatları için tarih verildi
Bakan Pakdemirli, anaç koyun ve keçi desteği ödemelerine bu haftadan itibaren başlayacaklarını açıkladı
İŞ-YAŞAMDestek ödemeleri bu hafta başlıyor
Türkiye, çilek ihracatından 5 ayda 41 milyon 642 bin dolar gelir elde etti
İŞ-YAŞAMÇilekten 41.6 milyon dolar gelir
Bakan Pakdemirli'den Dünya Gıda Güvenliği Günü mesajı
İŞ-YAŞAM'2020'de 1 milyon 356 bin gıda denetimi yaptık'
Türkiye'de 5 ayda hava yolunu kullanan yolcu sayısı 30 milyona yaklaştı
İŞ-YAŞAMYolcu sayısı 30 milyona yaklaştı
Emtia piyasasında geçen hafta karışık bir seyir izlendi
İŞ-YAŞAMKahve'de 5 yılın zirvesi
Sertifikalı tohumluk ihracatı 58 bin tondan 72 bin tona yükseldi
İŞ-YAŞAMSertifikalı tohumluk üretimi arttı
Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı 2021 Haziran son durum
İŞ-YAŞAMEmeklilerin gözü kulağı bu haberde
Yerli etçi tavuk geliştirildi
İŞ-YAŞAMYerli etçi tavuk geliştirildi
Doğu Anadolu'nun ihracatı mayısta yüzde 62 yükseldi
İŞ-YAŞAMDoğu Anadolu'nun ihracatında artış