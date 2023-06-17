George Orwell'ın 1984 romanının ilk baskısı olan kitabın içindeki notta, kendini 'WP' olarak tanımlayan 86 yaşındaki kişinin, kitabın kütüphaneye iade edilmesi gerektiğine dair notu çıktı.

ABD'nin Oregon eyaletinde, 86 yaşındaki bir adam, kütüphaneden ödünç aldığı George Orwell'ın 1984 romanının ilk baskısını, 65 yıl sonra iade etti.

"BU KADAR YAVAŞ DAVRANDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

(Fotoğraf: Reuters)

Notta, "Kitabı tekrar okuduktan sonra, bu kitabın tekrar elden ele dolaşması gerektiğine karar verdim. 1958'de Portland Eyalet Üniversitesi'nden mezun olmak üzereyken kitabı geri götürmek istedim ama bir şekilde bunu yapamadım" ifadeleri yer aldı.

Kitabın bazı bölümlerinin, kendisini kitabı geri getirmeye ittiğini belirten WP, "Bu kadar yavaş davrandığım için özür dilerim. 86 yaşında, sonunda vicdanımı rahatlatmak istedim" notunu düştü.