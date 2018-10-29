Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Strakonikeia Antik Kenti'nde bulunan 2 bin 200 yıllık antik tiyatro, restore edilerek koruma altına alınacak.

AA'nın haberine göre Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri'ne ait eserlerin bir arada olduğu Stratonikeia Antik Kenti'nde, 3 bin yıl öncesine ait birçok eser kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor.

Kazı çalışmalarının devam ettiği kentte, 2 bin 200 yıllık antik tiyatro, hazırlanan proje kapsamında yürütülecek restorasyon çalışmasıyla eski ihtişamına kavuşacağı günü bekliyor.

Dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia Antik Kenti, 3 bin yıllık tarihi kalıntılarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin de gezi rotalarında yerini alıyor.

UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesi’ndeki antik kent Stratonikeia'da, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt başkanlığındaki heyet kazı çalışmalarını sürdürüyor.

Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik kentte bir taraftan kazı çalışması bir taraftan da önemli yapıların ayağa kaldırıldığı restorasyon çalışması yürüttüklerini belirtti.

Karia bölgesinin en önemli kentlerinden Stratonikeia'nın, Anadolu'nun yerli halkı Karialılar ve Leleglere ait bir yerleşim yeri olduğunu vurgulayan Söğüt, çalışmaların hem restoratör hem konservatör hem de konularının uzmanları gözetiminde yürütüldüğünü kaydetti.

Stratonikeia Antik Kenti'nin tarihin çeşitli dönemlerinde yaşanan depremlerden ağır hasar gördüğünü anlatan Söğüt, "Bu deprem izlerinin en belirgin yeri ise antik tiyatro. Tiyatronun sol yamacında hasarlı olan ve uzun süreden beri hatta milattan sonra 340-350 yıllarında meydana gelen depremden sonra kullanılamamıştır." dedi.

Kentteki antik tiyatroda Klasik Dönem'den itibaren oturma sıraları olduğunu bildiklerini ancak görsel hale gelmesinin Helenistik Dönem'de gerçekleştiğini vurgulayan Söğüt, şöyle konuştu:

"Özellikle 2 bin yıl öncesinde tiyatro 3 katlı sahne binasıyla birlikte en gösterişli yapılardan biri haline geliyor. Tiyatroda önceki yıllarda da çalışmalar gerçekleştirdik. Son süreçte Muğla Kültür Turizm Müdürlüğü'nün bünyesinde, Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle yeni bir çalışma başlattık. Burada tiyatronun üst kaveasındaki (kafes) bölümleri kazarak oradaki konservasyon çalışmalarını gerçekleştirip kalabalık insan kitlesinin doğrudan burayı gezebilir hale gelmesini amaçlıyoruz. Projeyi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü de finansman olarak destek verdi. Böylelikle tiyatronun restorasyon çalışmalarını tamamlayacağız ve yaklaşık 12 bin kişinin rahat oturabileceği tiyatro korunmaya alınmış olacak."

Çalışmalar kapsamında tiyatrodaki blokların sağlamlarını kontrol edeceklerini aktaran Söğüt, daha sonra var olan blokların kendi yerlerine konulacağını, eksik kalan kısımların tamamlanacağını vurguladı.

Söğüt, proje maliyetinin 3 milyon lira olduğunu bildirdi.

Antik dönemde meydana gelen depremlerin kentteki birçok yapıyı tahrip ettiğini hatırlatan Söğüt, "Tiyatroda da milattan sonra 139 yılında bir deprem meydana geldi. 365 yıllarında burada tekrar bir deprem meydana geldi ve tiyatroda bu depremden büyük zarar gördü." diye konuştu.

Söğüt, yürütecek çalışma ile hem tiyatroda restorasyon işlemi gerçekleştireceklerini hem de doğrudan depremlerin izlerini tespit edip, koruma altına alacaklarını sözlerine ekledi.

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