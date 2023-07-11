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        2 bin 300 yıllık zindanda 'Doğanın Algoritmaları' sergisi açıldı

        Bursa Büyükşehir Belediyesince restore edildikten sonra sanat galerisi olarak kapılarını sanatseverlere açan 2 bin 300 yıllık Zindankapı, doğanın güzelliklerinin teknolojiyle harmanlandığı Doğanın Algoritmaları sergisine ev sahipliği yapıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 10:53
        2 bin 300 yıllık zindanda sergi
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        Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sanatseverleri daha çok konsept sergilerle buluşturan Zindankapı Güncel Sanat Galerisi'nde açılan altıncı sergi, sanatçı Leo Işıkdoğan'ın Doğanın Algoritmaları oldu.

        Bursa Anadolu Lisesi mezunu olan ve Kaliforniya'da yaşayan Işıkdoğan'ın sergisi, 7 özel çalışmadan oluşuyor. Eserler, özel kodlanmış bir yapay zeka ve yaratıcı algoritmalarla tasarlandı. Doğal dünyanın tahmin edilemeyen güzelliği ile matematiksel denklemlerin düzenli yapısı arasındaki ilişki sergide ortaya konuldu.

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Zindankapı'nın hücrelerinde demir parmaklıklar ardındaki sergiyi gezdi.

        Kodlama ve yapay zekanın kaynaşmasıyla ortaya çıkan çalışmanın, gerçek hayattaki doğal oluşumları anımsatan üretken manzaraları ve algoritmik kalıpları sergileyen ilgi çekici bir görsel deneyim alanı olduğunu belirten Aktaş, serginin 17 Eylül'e kadar pazartesi hariç her gün ücretsiz ziyaret edilebileceğini belirtti.

        #Doğanın Algoritmaları
        #Doğanın Algoritmaları sergisi
        #Bursa
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