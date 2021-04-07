İHA

Mustafakemalpaşa ilçesinin Kestelek köyü sınırları içinde bulunan 2 bin yıllık kale kaşfedilmeyi bekliyor.

Bizans döneminden kaldığı tahmin edilen kalenin Uludağ’ın geçitlerini savunmak maksadıyla 2 bin yıl önce inşa edildiği tahmin ediliyor.

Kalenin duvarları 30 dönümlük bir alanı kaplıyor. Onarılması halinde çok sayıda turisti bölgeye çekmesi beklenen kalenin köylüler restore edilmesini istiyor.

Köylerinde bulunan kalenin onarılmasını beklediklerini ifade eden Kestelek köyü muhtarı Kemal Doğru, "Kalenin geçmişi 2 bin yıl öncesine dayanıyor. Kalenin Bizanslılar devrinde yapıldığı söyleniyor. Kalenin batı burcu ve surları 2 bin yıldır ayakta duruyor. Kale yaklaşık 30 dönümlük bir alanı kaplıyor. Kalenin bulunduğu nokta bir çok yere hakim. Bu kale restore edilirse bölgemiz ve Bursa'ya önemli katkı sağlar, çok sayıda turist burayı görmeye gelir. Yetkililerden kalenin restore edilmesini istiyoruz" dedi.