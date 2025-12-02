Habertürk
        Haberler Dünya 2 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        2 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılar sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 21:08 Güncelleme: 02.12.2025 - 21:08
        2 Filistinli hayatını kaybetti
        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkesi yeniden ihlal ederek düzenlediği saldırılarda biri çocuk, 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

        Sağlık alanındaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında, ateşkes anlaşmasına göre İsrail ordusunun çekildiği bölgede kalan Tuffah Mahallesini topçu atışlarıyla hedef aldı.

        İsrail'in söz konusu saldırısında hayatını kaybeden 1'i çocuk 2 Filistinli ile 6 yaralı kentteki El-Ehli Baptist Hastanesine getirildi.

        İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı biri gazeteci, 4'e çıktı.

        Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

        ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

        Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

        Ancak ateşkes anlaşmasını neredeyse her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

        Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, Gazze'de ateşkesi 50 günde 591 kez ihlal eden İsrail ordusu, bu saldırılarda 357 Filistinliyi öldürdü.

        #gazze
