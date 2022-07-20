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2 gündür aranıyordu! Pınar Damar'ın cansız bedeni bulundu 0:00 / 0:00

DHA

Kayıp ihbarıyla aranırken Bağcılar'da ağaçlık alanda cesedi bulunan Pınar Damar'ın (32) soruşturmasında bir yakını Adli Tıp Kurumu önünde gözaltına alındı. Pınar Damar'ın kuzeninin eşi olduğu öğrenilen M.A., cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu önünde beklerken, cinayet şube polisi tarafından gözaltına alındı.

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde dün akşam saat 19.00 sıralarında, ağaçlık alanda bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı yapıldı. Öldüğü anlaşılan kadının cenazesi, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda cesedin, ailesinin 2 gündür haber alamadığı için kayıp ihbarında bulunduğu Pınar Damar'a ait olduğu öğrenildi. Yakınları Pınar Damar'ın cenazesini almak üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi.

ADLİ TIP ÖNÜNDE GÖZALTI

Ailesinin beklediği sırada, Adli Tıp Kurumu önüne gelen cinayet şube polisi ekipleri Pınar Damar'ın kuzeninin eşi olduğu öğrenilen M.A.'yı gözaltına aldı. Cinayetle ilgili gözaltına alındığı öğrenilen M.A.'nın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ailesi Damar'ın cenazesini İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan teslim aldı. Pınar Damar, yarın öğleden sonra Kayabaşı Mehmet Akif Ersoy Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığı'na defnedilecek.