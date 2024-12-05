2 gündür kayıp olarak aranırken uçurumda ölü bulundu

Salihli'de beton direk üreten bir tesiste yönetici olan, evli ve 3 çocuk babası Hamza Altınay, 4 Aralık akşamı Mersindere Mahallesi'ndeki evine dönmedi.

Kendisine ulaşamayan ve telefonlarına da cevap alamayan eşi Ferda Altınay (35) durumu jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Salihli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınay'ın bulunması için çalışma başlattı. Arama kurtarma çalışmalarına Manisa Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı ekipleri de destek verdi.