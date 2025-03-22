2. Lig'de günün sonuçları!
Futbolda Nesine 2. Lig'in 28. haftası bugün oynanan müsabakalarla tamamlandı.
Futbolda Nesine 2. Lig'in 28. haftası bugün oynanan müsabakalarla tamamlandı.
Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
BEYAZ GRUP
Fethiyespor-Afyonspor: 3-0 (Hükmen)
Anagold 24Erzincanspor-Kırklarelispor: 1-2
Beykoz Anadoluspor-İnegölspor: 3-2
Sincan Belediyesi Ankaraspor-E Koleji Isparta 32 Spor: 1-1
GMG Kastamonuspor-Kepezspor: 1-0
1461 Trabzon FK-İskenderunspor: 0-0
Batman Petrolspor-Sarıyer: 2-0
Altay-Altınordu: 2-3
Karaköprü Belediyespor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 0-2
KIRMIZI GRUP
Karaman FK-Karacabey Belediyespor: 1-1
Belediye Derincespor-Bucspor 1928: 2-3
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi-Giresunspor: 4-1
Çimentaş Elazığspor-Somaspor: 2-0
Menemen FK-Ankara Demirspor: 2-2
Motolux 68 Aksarayspor-Merkür Jet Erbaaspor: 2-5
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-0
Ülkea Nazillispor-Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor: 0-2
Artı Değer Vanspor-Diyarbekirspor: 1-0