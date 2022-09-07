Elazığ'da bir garip tapu olayı! 17 yıl sonra öğrendi...

Elazığ'da yaşayan 4 çocuk babası Hasan Yıldırım (61), eşiyle boşanma aşamasında olduğu süre zarfında mala tedbir konulması ile üzerine bir ev daha olduğunu öğrendi. Bir yanlışlık olduğunu anlayan ve tapuya giden Yıldırım, başka bir dairenin daha 2005 yılından itibaren mülkiyetin üzerinde olduğunu öğrendi.

Elazığ'da Hasan Yıldırım, boşanma davası sürecinde üzerinde bir evin daha olduğunu öğrendi. Tapuya giden Yıldırım, isim benzerliğinden dolayı başka birinin evinin üzerine yapıldığını öğrendi.

Yapılan araştırmada evin, baba ismine kadar aynı olan başka bir Hasan Yıldırım'a ait olduğu tespit edildi. Dava sürecinde üzerine 2 ev göründüğü için kendi evini eşine vermek zorunda kalan Yıldırım, diğer evin asıl sahibini bulmak için 2 yıl uğraştı.

Hasan Yıldırım, 2 yılın sonunda adaşına ulaşmayı başardı. Almanya’da yaşayan adaş Hasan Yıldırım da yazın memleketi Elazığ’a geldi. Yıldırım, adaşını da alarak tapuya gitti ve evi asıl sahibine devretti. Bir zamanlar üzerinde 2 evi bulunan Yıldırım ise şimdi bin lira vererek kirada oturmaya başladı.

"ALMANYA'DA OLDUĞUNU ÖĞRENDİK, 'GEL MALINI AL' DEDİM"

Üzerine 2 ev olduğunu boşanma davasında öğrendiğini belirten Hasan Yıldırım, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Adamın evini vermemek için kendi evimi eski eşime verdim. Yoksa normalde evimin yarısı benim yarısı eski eşimindi. Ben evin yarısını arkadaşın mağdur olmaması için hibe ettim. Şu an evsiz kaldım. Bin lira kira ile kiradayım. Benim bir evimin daha olmadığını bildiğim için tapuda soruşturdum. İsmim Hasan Yıldırım.

Diğer arkadaşla baba ismim de tutuyor. 2 yıl kadar araştırdım, fakat bulamadım. Avukat İbrahim Ersöz bana yardımcı oldu. Önce belediyeye gittik evin adresini bulduk. Daha sonra mahalle muhtarına gittik. Sorduk, evet Hasan Yıldırım diye birini tanıyorum dedi.

Hasan Yıldırım'ı araştırdık, sorduk ve Almanya'da olduğunu öğrendik. Muhtarın vasıtası ile kendisine ulaştık. Gel malını al dedim. Çok şükür Allah bize başka bir şey nasip etmedi. Arkadaşın da kazancı helaldir. Çağırdık ve geldi. Bugün mülkiyetini kendisine devrettim."