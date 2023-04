HABERTURK.COM

2 Nisan hangi burç? 2 Nisan burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? Bu soruları merak edenler, her bilgiye dikkat etmeli. Yükselen burçlar da asıl burçlar kadar önemlidir ve kişisel özellikleri etkilerler. Onu bilmenizde de fayda var.

2 Nisan Hangi Burç? Yükseleni Nedir?

2 Nisan tarihinde doğanlar hangi burç olduklarını merak edebiliyor. 2 Nisan burcu ne sorusunun cevabı Koç’tur. Ayrıca Koç burcu 21 Mart ile 20 Nisan arasını kapsıyor. Bu aralıkta doğduysanız burcunuz Koç olacaktır.

Ama yükselen için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Yükselen burçları hesaplarken esas alınan nokta doğum gününüz kadar doğum saatinizdir.

2 Nisan yükseleni nedir?

- 01:30 ila 03:00 arasınaysa yükseleniniz Oğlak,

- 03:30 ila 04:00 arasındaysa yükseleniniz Kova,

- 04:30 ila 05:00 arasındaysa yükseleniniz Balık,

- 06:30 ila 07:00 arasındaysa yükseleniniz Boğa,

- 07:30 ila 09:00 arasındaysa yükseleniniz İkizler,

- 09:30 ila 11:30 arasındaysa yükseleniniz Yengeç,

- 12:00 ila 14:00 arasındaysa yükseleniniz Aslan,

- 14:00 ila 17:00 arasındaysa yükseleniniz Başak,

- 17:30 ila 19:30 arasındaysa yükseleniniz Terazi,

- 20:00 ila 22:30 arasındaysa yükseleniniz Akrep,

- 23:00 ila 01:00 arasındaysa yükselenininiz Yay olacak.

Bunları hesaplamak oldukça kolay. Bazen burçlar ve yükselenler ilişki durumundan hayat akışına kadar çoğu şeyi etkileyebiliyor. Hatta bazı insanlar günlük yorumları da okuyarak meraklarını gideriyor.

2 Nisan Burcu Özellikleri Neler?

Bu durumda sizlerle 2 Nisan burcu erkeği ve kadını hangi özelliklere sahip bunları da aktaralım.

2 Nisan burcu kadını, öncelikle lider özelliktedir. Bir anda sinirlenebilirler ama çok fazla kin tutamazlar. Buna ek olarak;

- İleriyi düşünen hareketleri olur

- Sürekli yeniliklerin peşinden koşarlar

- Olaylar karşısında duygularını gizleyemezler

- Ayrıca aşırı kıskanç ve bağımsızlıklarına da düşkün olurlar.

- Tutkuları derindir ve hisleri içtendir.

- İdeal bir eş olurlar.

- Korumacı bir içgüdüsü vardır.

2 Nisan burcu erkeği de genel olarak korumacı içgüdüye sahiptir ve dürüsttürler. Aynı zamanda otoriterlerdir. Boğa erkeği ile ilişki yaşamak da zordur ve bu yüzden her an her şeye hazır olmanız gerekiyor. Heyecanlı ve meydan okuyan bir yapıları vardır.

Buna ek olarak kolay kolay affetmezler ve kırıldıkları zaman da söylemezler.

Ayrıca 2 Nisan burcu yorumu nedir diye bakıldığında da bunlarla ilgili olanları görebilirsiniz. Zor durumlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz ve bu yeni ay ile yeni bir imaja da bürünmek isteyebilirsiniz. Hayatınıza güncel fikirlerinizi entegre edip farklı bir yol çizmek de yapacaklarınız arasında yerini alabilir.

2 Nisan'da Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler

Son olarak 2 Nisan’da doğan Türk ünlüler ve futbolcular kimler, bunları aktaracağız:

- Erdal Bakır,

- Selen Seyven,

- Aslı Tandoğan,

- Alican Albayrak

- Ayşin Atav

- Futbolcu Tayfun Korkut gibi önemli isimler doğmuştur.

Bunun yanı sıra 2 Nisan’da doğan yabancı ünlüler ve futbolcular da şu şekildedir:

- Emile Zola

- Marco Amelia,

- Ferenc Puskas,

- Grafite

- Walter Chrysler

- Clark Gregg…

2 Nisan’da doğan ünlülere ek olarak burçlar ve yükselenler hakkında önemli bilgileri aktardık. Eğer merak ediyorsanız bu isimleri ve kadın- erkek özelliklerini bir kenara not alabilirsiniz.

