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2. turda kimler oy kullanabilir? 28 Mayıs seçimlerinde 18 yaşına yeni girenler oy verecek mi?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanı Seçimi’nde Cumhurbaşkanı adaylarının seçilmek için yeterli oyu alamaması sebebiyle seçimin 2. tura kaldığını açıkladı. Yaşanan gelişmelerinin ardından genel seçimler kapsamında Cumhurbaşkanı'nı seçmek adına 28 Mayıs Pazar günü sandık başında olacak olan seçmenler, 2. turda kimler oy kullanabilir sorusunun yanıtını arıyor. İşte 28 Mayıs seçimlerinde 18 yaşına yeni girenler oy verecek mi sorusunun yanıtı...

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  • 2. turda kimler oy kullanabilir, kimler kullanamaz? 28 Mayıs seçimlerinde 18 yaşına yeni girenler oy verecek mi?

    14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalmasının ardından, 2. turda kimlerin oy kullanacağı merak konusu oldu. Bu süre zarfında 18 yaşına yeni giren 50 bin genç seçmen 2. turda oy kullanıp kullanamayacağını araştırmaya başladı. 14 Mayıs genel seçimlerinde bu sene 6 milyona yakın genç ilk oyunu kullandı. Peki, "2. turda kimler oy kullanabilir, kimler kullanamaz? 28 Mayıs seçimlerinde 18 yaşına yeni girenler oy verecek mi?" İşte detaylar...
  • 2. turda kimler oy kullanabilir, kimler kullanamaz? 28 Mayıs seçimlerinde 18 yaşına yeni girenler oy verecek mi?

    TÜRKİYE YENİDEN SANDIK BAŞINA GİDİYOR!

    Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın açıkladığı geçici sonuçlara göre seçime katılan adaylardan Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,5, Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89 oy aldı. Adaylardan hiçbiri cumhurbaşkanı seçilebilmek için yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek.
  • 2. turda kimler oy kullanabilir, kimler kullanamaz? 28 Mayıs seçimlerinde 18 yaşına yeni girenler oy verecek mi?

    18 YAŞINA YENİ GİRENLER İKİNCİ TURDA OY KULLANACAK MI?

    Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener daha önce yaptığı açıklamada “ Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde 47 bin 523 seçmenin daha ilk kez oy kullanacağını bildirdi.

     
  • 2. turda kimler oy kullanabilir, kimler kullanamaz? 28 Mayıs seçimlerinde 18 yaşına yeni girenler oy verecek mi?

    YSK’nın resmi internet sayfasında yer alan bilgide “Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir ”ifadeleri yer almaktadır.

     
  • 2. turda kimler oy kullanabilir, kimler kullanamaz? 28 Mayıs seçimlerinde 18 yaşına yeni girenler oy verecek mi?

    SEÇMEN KAĞITLARI İKİNCİ TURDA GEÇERLİ OLACAK

    Seçmen bilgi kağıdındaki bilgide “28.05.2023 pazar günü ikinci oylamanın yapılması halinde geçerlidir” ifadeleri yer almaktadır. Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde vatandaşlar, aynı sandıklarda oy kullanabilecek.

     
  • 2. turda kimler oy kullanabilir, kimler kullanamaz? 28 Mayıs seçimlerinde 18 yaşına yeni girenler oy verecek mi?

    28 MAYIS SEÇİMİN 2. TURUNDA KİMLER OY KULLANAMAZ? 

    18 yaşını doldurmuş her Türk genci oy kullanma hakkına sahip. Ancak birinci veya ikinci tur fark etmeksizin seçimlerde:

    1) Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

    2) Askeri öğrenciler,

    3) Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamaz. Bu kapsam dışında kalanlar oy kullanabiliyor.

     
  • 2. turda kimler oy kullanabilir, kimler kullanamaz? 28 Mayıs seçimlerinde 18 yaşına yeni girenler oy verecek mi?

    18 YAŞINA YENİ GİRENLER 2. TURDA OY KULLANACAK MI? 

    YSK tarafınan ikinci tur seçimlerinde 18 yaşına yeni girecek gençlerin oy kullanma durumu hakkında detaylar paylaşıldı. 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin gençle alakalı olarak YSK sayfasında; ''Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.''ifadeleri bulunuyor.

     
  • 2. turda kimler oy kullanabilir, kimler kullanamaz? 28 Mayıs seçimlerinde 18 yaşına yeni girenler oy verecek mi?

    2. TURDA 50 BİN YENİ SEÇMEN OLACAK!

    Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin yeni seçmen bulunuyor. Seçmenler nerede oy kullanacağını YSK'nın internet sitesi ve e-devlet üzerinden görebilecek.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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