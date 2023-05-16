28 MAYIS SEÇİMİN 2. TURUNDA KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşını doldurmuş her Türk genci oy kullanma hakkına sahip. Ancak birinci veya ikinci tur fark etmeksizin seçimlerde:

1) Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

2) Askeri öğrenciler,

3) Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamaz. Bu kapsam dışında kalanlar oy kullanabiliyor.