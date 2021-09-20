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Haberler Sağlık
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20 Eylül Koronavirüs tablosu vaka sayısı açıklanıyor - Son Dakika korona vefat sayısı ve vaka sayısı kaç oldu?

Koronavirüs salgınında son dakika gelişmeleri devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günbegün açıklanan vaka sayılarında 30 binli rakamlara yaklaşıldı. Günün vaka sayısı 20:00 sularında açıklanacak...

20 Eylül Koronavirüs tablosu vaka sayısı açıklanıyor - Son Dakika korona vefat sayısı ve vaka sayısı kaç oldu?

Korona vaka sayısı 20 Eylül verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Dün ki veriler ise geçtiğimiz akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşıldı. Dün açıklanan son rakamlara göre pozitif vaka sayıları 30 bin sınırına yaklaştı. Öte yandan vefat sayıları ise düşüş gösterse de 200'ün üzerindeki seyrini sürdürüyor. İşte tedirgin eden tablonun detayları...

KORONA 20 EYLÜL VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 20 Eylül Pazartesi günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

19 EYLÜL KORONA VAKA SAYILARI

son 24 saatte 338 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 398 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 160 oldu.

AŞILAMA SAYISI ARTIYOR

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,86, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 67,70 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 105 milyon 110 bin 950'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 216 bin 856 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Muğla, Yalova, Kilis, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Antalya, Edirne, Çanakkale ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu ve bir haftalık vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı 26 bin 398. Yeni can kaybımız 213. Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde, yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz. Tedbirler ve aşıyla istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız. Son bir hafta bizi uyarıyor." ifadesini kullandı.

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