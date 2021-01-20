Vatandaşlar son dakika Türkiye'de bugün korona vaka ve vefat sayısı kaç oldu merak ediyor. Koronavirüs vaka ve vefat sayısı her gün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Peki 20 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte son dakika korona vaka ve vefat sayısı...

20 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Ocak korona tablosunu açıkladı.

19 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 175 bin 133 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 761 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 7 bin 218 kişinin tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987'ye yükseldi.

Test sayısı 27 milyon 698 bin 556'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 399 bin 781, vefat sayısı 24 bin 328, ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS TABLOSU

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları bugün de devam etti. Aşılamanın altıncı gününde, CoronaVac aşısı olanların sayısı 950 bini geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün, huzurevleri ve engelli bakım merkezlerinde kalanların yanı sıra 90 yaş ve üstü vatandaşların aşılanacağını bildirmesinin ardından bu sabah 81 ilde aşılama çalışmalarına başlandı.

Bu kapsamda yurt genelindeki 90 yaş ve üstündeki 198 bin kişiye evinde CoronaVac aşısı uygulanacak. Bu yaş grubunun aşılanmasının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u bakanlıkta misafir ettiklerini belirterek, "Kendileri ile Sputnik V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerimizi değerlendirdik." bilgisini verdi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin ile de görüşen Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aşı programımıza verdikleri destek ve üstlendikleri dostça rol sebebiyle kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnsanlığın ortak faydası için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yolcuların güvenle seyahat etmeleri için uygulanan sıkı salgın tedbirleri sürdürülüyor. Havalimanının terminal binasında "Sizi önemsiyoruz" sloganıyla başlatılan yeni uygulama kapsamında, yolcuların havalimanı terminaline maskesiz ve biletsiz girişi yasaklanırken, terminalin tüm alanları dezenfekte edildi.

Salgın nedeniyle kapatıldıktan sonra 1 Haziran 2020'de tekrar açılan terminalde, 31 Aralık 2020'ye kadar hijyen ve dezenfeksiyon için 21 ton sıvı sabun ve 16 bin 500 litre sıvı dezenfektan kullanılarak, 513 bin metrekare alanın dezenfekte edildiği açıklandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında mühürlü olmasına rağmen kıraathanede oyun oynayan 25 kişiye 77 bin 500 lira ceza uygulandı.

Nevşehir'de zabıta ekipleri, kentteki farklı noktalarda ulaşım hizmeti veren 74 özel halk otobüsünü oturum düzeni ve maske kullanımı konusunda denetledi.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 95 milyon 683 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 43 bini, iyileşenlerin sayısı ise 68 milyon 345 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 24 milyon 493 bini, Hindistan'da 10 milyon 579 bini, Brezilya'da 8 milyon 490 bini ve Rusya'da 3 milyon 591 bini aştı.

ABD'nin Los Angeles kentinde ikamet eden Aditya Singh'in, Kovid-19'a yakalanma korkusu nedeniyle 3 aydır Illinois eyaletine bağlı Chicago kentindeki Chicago O'hare Uluslararası Havalimanı'nda yaşadığı ortaya çıktı.

Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nın ağırladığı yolcu sayısı, salgın nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları sonucu geçen yıl 2019'a göre yüzde 73,4 azalarak 18,8 milyona geriledi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) ise Alman ekonomisinin Kovid-19 salgınında "su üstünde" kalmayı başardığını ancak salgının yayılmasını önlemeye yönelik kısıtlamaların tekrar uzatılması durumunda ekonomide büyük bir gerileme yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan Kovid-19 testlerinde 16 kişinin sonucu pozitif çıktı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 1080 dozluk Pfizer/BioNTech üretimi Kovid-19 aşısı gönderildi.

Fransa'da Kovid-19 salgınında ocak ayının ilk haftasında tespit edilen vakaların yüzde 1,4'ünün virüsün İngiltere mutasyonunu taşıdığı ortaya çıktı.

Rusya'da Kovid-19'a karşı geniş çaplı aşılama başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla ülkede başlayan kitlesel aşılama, Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısıyla yapılıyor.

Portekiz'de son 24 saatte 167 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgınının başlangıcından bu yana ülkedeki virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19'a karşı şu ana kadar yüksek gelirli en az 49 ülkede 39 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını belirterek yoksul ülkelere aşı tedarikinde ise "dünyanın feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde" olduğu uyarısında bulundu.