Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

20 Ocak Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 20 Ocak Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

20 Ocak Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 2.399.781'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 24.328 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

20 OCAK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

19 OCAK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

19 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Son 24 saatte 7 bin 905 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 270 bin 769'a yükseldi.

Test sayısı 27 milyon 523 bin 423'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 392 bin 963, vefat sayısı 24 bin 161, ağır hasta sayısı 2 bin 183 oldu.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 95 milyon 683 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 43 bini, iyileşenlerin sayısı ise 68 milyon 345 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 24 milyon 493 bini, Hindistan'da 10 milyon 579 bini, Brezilya'da 8 milyon 490 bini ve Rusya'da 3 milyon 591 bini aştı.

ABD'nin Los Angeles kentinde ikamet eden Aditya Singh'in, Kovid-19'a yakalanma korkusu nedeniyle 3 aydır Illinois eyaletine bağlı Chicago kentindeki Chicago O'hare Uluslararası Havalimanı'nda yaşadığı ortaya çıktı.

Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nın ağırladığı yolcu sayısı, salgın nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları sonucu geçen yıl 2019'a göre yüzde 73,4 azalarak 18,8 milyona geriledi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) ise Alman ekonomisinin Kovid-19 salgınında "su üstünde" kalmayı başardığını ancak salgının yayılmasını önlemeye yönelik kısıtlamaların tekrar uzatılması durumunda ekonomide büyük bir gerileme yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan Kovid-19 testlerinde 16 kişinin sonucu pozitif çıktı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 1080 dozluk Pfizer/BioNTech üretimi Kovid-19 aşısı gönderildi.

Fransa'da Kovid-19 salgınında ocak ayının ilk haftasında tespit edilen vakaların yüzde 1,4'ünün virüsün İngiltere mutasyonunu taşıdığı ortaya çıktı.

Rusya'da Kovid-19'a karşı geniş çaplı aşılama başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla ülkede başlayan kitlesel aşılama, Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısıyla yapılıyor.

Portekiz'de son 24 saatte 167 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgınının başlangıcından bu yana ülkedeki virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19'a karşı şu ana kadar yüksek gelirli en az 49 ülkede 39 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını belirterek yoksul ülkelere aşı tedarikinde ise "dünyanın feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde" olduğu uyarısında bulundu.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Göz ve göz çevresi estetiği ile gelen gençlik - Doç. Dr. Levent Akçay
SAĞLIKGöz ve göz çevresi estetiği ile gelen gençlik
SON DAKİKA: 19 Ocak koronavirüs tablosu açıklanıyor! Son dakika korona vaka ve vefat sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 6 bin 818
SAĞLIKKoronavirüs salgınında son durum
Çinli sağlık görevlilerinden koronavirüs itirafı: Konuşmamamız istendi - Haberler
SAĞLIKKoronavirüs itirafı: Konuşmamamız istendi
Son dakika haberi! 90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı
SAĞLIK90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya ...
Serebral Palsi nedir? Serebral Palsi hastalığı belirtileri ve tedavisi nedir?
SAĞLIKSerebral Palsi nedir?
SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında 'donmuş risk' gerçeği!
SAĞLIK'Donmuş risk' endişesi ve aşıda son durum
Antikor oluşması ne demek? Koronavirüsten sonra antikor oluşunca ne oluyor?
SAĞLIKAntikor oluşması ne demek?
MÜJDE! Huzurevlerinde, aşıdan sonra tedbirler gevşetilecek - Haberler
SAĞLIKHuzurevlerinde, aşıdan sonra tedbirler gevşetilecek ...
Korona aşısının yan etkileri var mı? Sinovac aşısı yan etkileri nelerdir? Koronavirüs aşısı hakkında
SAĞLIKKorona aşısının yan etkileri var mı?