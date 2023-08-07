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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale 20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı

        20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı

        20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Ankara Devlet Opera ve Balesince sahnelenen Harem balesi ile başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 09:23
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        20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Genel Müdürlüğünce, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen festivalin açılışı gerçekleştirildi.

        Merih Çimenciler'in yönettiği, dekor ve kostümü Alexander Vasilliev'e, ışık tasarımı Tahsin Çetin'e ait iki perdelik Harem balesi, kudüm, ney, keman, kanun ve piyano eşliğindeki müziklerle Dede Efendi ve Hacı Arif Bey'in klasik besteleriyle sahnelendi.

        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, temsil öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin bu yıl 20'ncisi kutladıklarını, bunun kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

        Karahan, tarihi Bodrum Kalesi içinde sanat yapmanın ayrı keyif olduğunu vurguladı.

        Bu yıl festivale 20'nci yıl dolayısıyla beş ayrı disiplinde eser koyduklarını anlatan Karahan, şöyle devam etti:

        "Bu akşam Türk balesi olan 'Harem' ile başlıyoruz. Sergilendiği her akşam kapalı gişe oynayan çok değerli bir eserimiz. 8 Ağustos'ta 'Notre Dame'ın Kamburu', 11 Ağustos'ta Navdhara Hindistan Dans Tiyatrosu 'A Passage to Bollywood' adlı performansımız var. 13 Ağustos'ta İspanyol Flamenko Dans Topluluğu'nun sergileyeceği 'Woman By Aaron Vivancos', 16-17 Ağustos'ta da 'Don Kişot' ile festivalimizi bitireceğiz."

        Karahan, seyirciye ayrıca teşekkür ederek, şöyle konuştu:

        "Seyircilerimizin teveccühleri çok yoğun. Neredeyse biletlerimiz bitmek üzere. Bu akşam tıklım tıklım. Çok mutluyuz. 6. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'ni yeni bitirdik. Orada da gecede ortalama 3 bin 500 seyirciye oynadık. Tüm zamanların en büyük hasılat ve seyirci rekorlarını kırdık. Bodrum'dan sonra da Eylül'de 30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başlayacak. Onun için de hazırlıklarımız sürüyor. Devlet Opera ve Balesi 12 ay kapılarını kapatmadan temsillerine her zaman devam ediyor."

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        #Uluslararası Bodrum Bale Festivali
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