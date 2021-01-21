Türkiye'de binlerce genç, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek merak ediyor. Aşılamaların Türkiye'de başlamasının ardından sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak merak ediliyor. Gözler Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında...

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Koronavirüs aşılamalarının başlamasının ardından üniversitelerin ve okulların açılması gündeme geldi. Bakan Ziya Selçuk 15 Şubatta okulların kademeli olarak açılması için çalışma başlattıklarını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağının kaldırılması ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Henüz resmi bir haber açıklanmadı.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, 20 yaş altı sokağa sıkma yasağı ile ilgili, "Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

20 YAŞ ALTI SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.