20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbir kararları dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından esnetildi. Kasım ayından beri sokağa çıkma saatleri 3 saatle sınırlı olan 20 yaş altı çocuklar ve gençler kısıtlamaların saatleri genişletildi. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? 20 yaş altı seyahat edebilir mi, bugün sokağa çıkabilir mi?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Aralık 2020'de yayınlanan genelgede, 20 yaş altı sokağa sıkma yasağı ile ilgili, "Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

2 Mart 2021 tarihli İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan ifadeye göre;

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde;

65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde;

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek,

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında,

20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili sorular karşısında kabine toplantısına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabine toplantısından sonra varsa böyle bir durum açıklarız" ifadesini kullanırız.

20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA YASAĞI KALKTI MI?

1 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen kabine toplantısında alınan kararlar İçişleri Bakanlığı tarafından normalleşme tedbirleri genelgesi olarak yayımlandı. Koronavirüs kontrollü normalleşme kararları doğrultusunda İstanbul Valiliği'nin 15 Ocak 2021 tarihinde uygulamaya koyduğu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma yasağı kaldırıldı.

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde toplu taşıma yasağının kaldırıldığını açıklayan İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda, 4 Mart 2021 tarihinden itibaren yüksek risk grubunda bulunan İstanbul'da da toplu taşıma yasağı kalkmış oldu.

20 YAŞ ALTI SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

KREŞE GİDEN ÇOCUKLAR SOKAĞA ÇIKABİLİR Mİ?

29.05.2020 tarih ve 8483 sayılı Genelgemiz çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş̧ veya gündüz bakım evlerine gidebilmesi ve kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesi mümkündür.

20 YAŞ ALTI CUMA NAMAZINA GİDEBİLİR Mİ?

Sokağa çıkma saatleri kısıtlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların cuma namazına gidip gidemeyeceği merak edilmişti. Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI KAÇ TL?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.

20 YAŞ ALTI ÖĞRENCİLER, PROFESYONEL VE MİLLİ SPORCULAR SOKAĞA ÇIKABİLECEK Mİ?

Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.