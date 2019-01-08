2000 üniversiteliye İKSV kart

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV),kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle hayata geçirdiği İKSV Kültür Sanat Kart için 2019 başvuruları pazartesi günü başladı.

İKSV, gençlerin kültür-sanat etkinliklerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlattığı Kültür Sanat Kart projesinin üçüncü yılında, kart hediye edilecek üniversiteli sayısını 2000’e çıkardı. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın, geçtiğimiz yıl yayımlanan İşim Gücüm Budur Benim adlı kitabının gelirlerini aktararak bu projeye destek sağlamasıyla Kültür Sanat Kart hediye edilecek öğrenci sayısı ikiye katlandı.

Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle 2017 yılından bu yana sürdürülen Kültür Sanat Kart projesi için bu yıl başvurular, 20 Ocak'a kadar sürecek.

Başvurular arasından çekilişle belirlenecek 2000 üniversite öğrencisi, İKSV’nin 2019’da düzenlediği tüm etkinliklerde kullanılabilecek, 250 TL değerindeki İKSV Kültür Sanat Kart’ın sahibi olacak.

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