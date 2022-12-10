Türkiye’nin gündemine gelen Herkül kabartmasını görmek için yerli ve yabancı turistler Bursa’nın İznik ilçesine gelerek öz çekim yapıyorlar.

İHA'nın haberine göre heykelin sağ elindeki, gücü temsil ettiğine inanılan asa ise kimliği belirsiz defineciler tarafından yok olmuştu.

ACİLEN SAHİP ÇIKILMASI LAZIM

Ziyaretçilerden Denizhan Özdemir Yiğit, “Haberlerden ve sosyal medyada gördüğüm bu Herkül heykeli için İznik’e geldik. Hayretler içerisinde kaldık. Bu zamana kadar böyle durduğu için herkes gelsin ve fotoğraf çektirsin” dedi.

Diğer bir ziyaretçi Enes Turna ise, “Herküle sahip çıkalım, kaybolmasın. Burayı muhafaza altına alalım. Çok güzel bir eser” dedi.

MS. 3. yüzyılda taş ocağında bulunan kaya parçasına işlenen ve Yunan mitolojisinde göre Herakles olarak anılan Herkül'ün; Zeus ile Miken kralının kızı Alkmene'nin oğlu olduğuna inanılıyor.

Heykel ve kabartmaların o devirlerde kötülüklerden insanları koruduğuna inanılıyordu. Kabartmada, Herkül'ün sağ elinde, gücünü temsil eden asa, sol elinde, öldürdüğü yedi başlı yılan bulunuyor.

Bu karakter, Yunan mitolojisinde Herakles ve Roma mitolojisinde Herkül olarak biliniyor.