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        Haberler Dünya Yunanistan'da 2010'dan beri en sıcak haziran yaşandı | Dış Haberler

        Yunanistan'da 2010'dan beri en sıcak haziran yaşandı

        Yunanistan, 2010 yılından bu yana en sıcak haziran ayını yaşadı. Yapılan ölçümlerde ortalamanın diğer yılların ortalamasından 4,8 derece daha yüksek olduğu belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 07:40 Güncelleme: 02.07.2024 - 07:49
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        2010'dan beri en sıcak haziranı yaşadı
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        Yunanistan'da haziran ayı sıcaklık ortalamalarının, 2010'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

        Yunanistan Meteoroloji Dairesinin yayımladığı rapora göre, ülkedeki 53 meteoroloji istasyonunda 2010'dan beri yapılan düzenli ölçümlerde tespit edilen haziran ayı sıcaklık ortalamaları incelendi.

        Yapılan ölçümlerde, haziran ayı sıcaklık ortalamasının, 2010'dan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştığı tespit edildi. Bu ortalamanın bazı bölgelerde, diğer yılların ortalamasından 4,8 derece daha yüksek olduğu belirlendi.

        Öte yandan, gün bazında yapılan incelemede, 53 meteoroloji istasyonunun 11'inde, 2010'dan bu yana haziranda ölçülmüş en sıcak günler kaydedildi.

        Rodos Adası'ndaki Lindos köyündeki meteoroloji istasyonu, 43,6 derece ile haziranda ölçülen en yüksek sıcaklığı gördü.

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        #yunanistan
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