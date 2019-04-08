Renkli bir sezon geliyor, ilkbahar gelince rengi seçeriz. Siyahlar kaldırılır. Çanta modelleri bile farklılaşır. Ayakkabılar sezonun renklerini yansıtır. Bu sezonun trendi turuncu rengi ayaklarımızda yerini çoktan aldı.

Renk, kombinasyon için bize kolaylık sağlar. Belki de renkler karamsarlığımızı ortadan kaldırmak için bize hediye olarak seçiliyor.

Uzun yıllar çanta ve ayakkabının aynı renk olması gerektiği öğretildi bize. Hatta farklı doku bile kullanılmazdı bir zamanlar. Her şey değişti giyimde de farklı dokuları bir araya getirebilenler trendy olarak kabul ediliyor.

BEL ÇANTALARI ZARİF BİR DURUŞ SERGİLİYOR

Geçtiğimiz yıl yaz sezonunda trend olan hasır, 2019 yazında şapkalardan doğal dokusuyla çantalara geçiş yapıyor. Son birkaç sezondur kullanışlı olması nedeniyle favorimiz olan bel çantaları bu sezon zarif bir duruş sergiliyor.

Kolye çantalar, küçük ama iddialı bir model, ancak kullanılmasının neredeyse imkânsız olması nedeniyle daha çok aksesuar olarak değerlendirilecek gibi görünüyor. İkili çanta bu sezon kolye çantaların tam tersi daha fazla eşyamızı taşımak istiyoruz diyen kadınlar için…

Tek çanta bana yetmiyor diyenler için Şubat 2019’da hayatını kaybeden Karl Lagerfeld’in Chanel’ e tasarladığı ikili çanta kabul görecek gibi… Gün içinde ofis yaşamından sosyal yaşama geçen bizler için ideal. Ne dersiniz?

YAZIN SİMGESİ: DENİZ KABUĞU ÇANTALAR

Küre formlu çantalar bu yaz clutchların yerini alıyor. Chanel’de gördüğümüz deniz kabuğu şeklindeki çantalar yazın simgesi sanki…

Son yıllarda tüy çok kullanılıyor çanta ve ayakkabılarda… Bu yıl fridge modası yine gündemde. Romantizmi çağrıştırıyor bence.

Yaz sezonunun vazgeçilmezi kesinlikle mule'lar. İlk trend olduğunda tepkileri hatırlıyor musunuz? Sonra alıştık, evde, işte, günlük yaşamda, hatta gece kullanır olduk. Hem topuklu hem de terlik olmaları belki tercih sebebimiz oldu. 2019 yılı floral desenlerin yerine okyanus desenleri trend ilan ediliyor.

BU SENE TURUNCU GÖZ BEBEĞİMİZ

Ayakkabılarda ihtişam dikkati çekiyor. Çizmede iddialı desenler dikkat çekiyor. İddialı desenler kombinlere çarpıcı katkıda bulunuyor. Bu sene turuncu göz bebeğimiz. Turuncunun farklı tonlarını mule’da, stilettoda, her yerde görüyoruz. İki yıldır yaz-kış kullanılan beyaz botlar yaza uygun dokusuyla yeniden gündemde.

Ve elbette spor ayakkabılarımızı şık giysilerimizle kullanarak iddiasını minimalize ediyoruz. Bu trend bitmez diyenlerdenim. Rahatına düşkün nesil gelinlikle bile kullanabiliyor spor ayakkabıyı. Logomania trendi ayakkabı üzerinde, biye üzerinde kendini gösterirken spor ayakkabılarda da göze çarpıyor. Rengarenk bir ilkbahar yaz sezonu dilerim…

2019’UN RENGİ CANLI MERCANI NERELERDE GÖRECEĞİZ?