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Çevresel sorunları gündeme getirmek ve küresel ısınmanın boyutlarını gözler önüne sermek amacıyla her yıl düzenlenen 'Yılın En İyi Çevre Fotoğrafçısı' yarışmasının kazananları belli oldu. İranlı fotoğrafçı Saeed Mohammadzadeh yılın en iyi çevre fotoğrafçısı oldu. İran'daki Urmiye Gölü'ne oturan bir gemiyi fotoğraflayan Mohammadzadeh, iklim değişikliğiyle yaşanan kuraklıkları gözler önüne serdi. Okyanus suyundan 8 kat daha tuzlu olan göl, baraj ve sulama projeleri nedeniyle kurumaya yüz tutmuş.