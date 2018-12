20 | 40

Geçtiğimiz eylül ayında Facebook Watch'da yayınlanmaya başlayan internet dizisi “Sorry For Your Loss”da Leigh Shaw karakterini Elizabeth Olsen canlandırıyor. Kit Steinkellner tarafından yazılan ve hazırlanan dizi, 30'ar dakikalık 10 bölümden oluşuyor. New York Times'ın yılın en iyi dizilerinden biri olarak gösterdiği dram türündeki “Sorry For Your Loss” eleştirmenlerin puan ortalaması itibarıyla da yılın en iyilerinden biri olarak görünüyor.