2018'in en iyi 20 İngiliz ve Amerikan yapımı TV dizisi

2018'de birçok yeni dizi çıktı karşımıza... Hepsine yetişmemiz mümkün değildi. Bazılarını seyrettik ve çok sevdik, bazılarını birkaç bölümün ardından bıraktık... Bazılarının ise adını bile duymadık. Peki, 2018'de başlayan en iyi İngiliz ve ABD dizileri hangileriydi? Sorunun yanıtını bulmak için önemli yayın organlarını, eleştirmenlerin listelerini ve sinema sitelerini taradık. Sadece ilk kez bu yıl yayınlanan dizilere odaklandık ve işte yılın en iyi 20 İngiliz ve Amerikan yapımı TV dizisi!