2018'in en iyi 20 İngiliz ve Amerikan yapımı TV dizisi
16.12.2018 - 07:40 | Güncelleme: HABERTURK.COM
2018'de birçok yeni dizi çıktı karşımıza... Hepsine yetişmemiz mümkün değildi. Bazılarını seyrettik ve çok sevdik, bazılarını birkaç bölümün ardından bıraktık... Bazılarının ise adını bile duymadık. Peki, 2018'de başlayan en iyi İngiliz ve ABD dizileri hangileriydi? Sorunun yanıtını bulmak için önemli yayın organlarını, eleştirmenlerin listelerini ve sinema sitelerini taradık. Sadece ilk kez bu yıl yayınlanan dizilere odaklandık ve işte yılın en iyi 20 İngiliz ve Amerikan yapımı TV dizisi!
1
1|40
Bodyguard
Jed Mercurio'nun yazdığı 6 bölümlük BBC dizisi, nefes kesici bir gerilim sahnesiyle başlıyor. Koruma polisi olarak çalışan Çavuş David Budd (Richard Madden), çocuklarıyla yolculuk ettiği banliyö trenindeki canlı bombayı engellemeyi başarıyor...
2
2|40
Eşiyle ayrı yaşayan David, bu olaydaki başarısı nedeniyle hırslı kişiliğiyle tanınan İçişleri Bakanı Julia Montague'nün (Keeley Hawes) koruma polisliğine getiriliyor ve kısa sürede istihbarat, bakanlık, polis teşkilatı arasındaki gergin ilişkilerin orta yerinde buluyor kendini. “Bodyguard” olayların beklenmedik şekilde geliştiği dizilerden... Gerilim, aksiyon ve derin devlet komplo teorilerini bir araya getiren dizi, içerdiği polisiye tatlarla da öne çıkıyor...
3
3|40
Killing Eve
Luke Jennings'in “Codename Villanelle” adlı novella serisinden Phobe Waller-Bridge tarafından televizyona uyarlanan ABD - İngiliz ve İtalyan ortak yapımı 8 bölümlük dizi, geçtiğimiz nisan ayında seyircilerle buluştu.
4
4|40
MI5 ajanı Eve (Sandra Oh) ve yakalamaya çalıştığı psikopat katil Villanelle (Jodie Comer) arasındaki “kedi - fare oyunu”nu ve saplantılı psikolojik ilişkiyi konu edinen “Killing Eve”, içerdiği gerilim, dram ve kara mizah öğeleriyle bu yıl eleştirmenlerin en sevdiği dizilerden biri oldu. Son haftalarda yayınlanan yılın en iyi dizileri listelerinin vazgeçilmezlerinden biri...
5
5|40
Patrick Melrose
Edward St. Aubyn'in yarı otobiyografik nitelik taşıyan romanlarından David Nicholls tarafından televizyona uyarlanan 5 bölümlük bir mini dizi... Dizi, 1980'li yıllarda geçiyor. Benedict Cumberbatch'in canlandırdığı, varlıklı bir aileden gelen Patrick Melrose, babasının ölümünün ardından bağımlılıklarından ve içindeki karanlıktan kurtulmaya çalışıyor.
6
6|40
Sorunlarının kökeninde ise babasının kötü davranışları ve annesinin ihmalkârlığıyla geçen çocukluk yılları var... Patrick'in zorba ve acımasız babasını Hugo Weaving, bencil annesini ise Jennifer Jason Leigh'in canlandırdığı dizi, başta Cumberbatch olmak üzere oyuncuların performanslarından büyük destek alıyor.
7
7|40
Sharp Objects
Kanadalı yönetmen Jean-Marc Vallee ve günümüzün en iyi kadın oyuncularından biri olan Amy Adams, 2018'in en karanlık polisiyelerinden biriyle çıktılar karşımıza... Dizi, genç kızları öldüren bir seri katili araştırmak için yıllar sonra doğduğu kasabaya geri dönen muhabir Camille'in hikâyesini anlatıyordu.
Camille, genç kız cinayetlerini araştırırken yıllardır kaçmaya çalıştığı geçmişiyle yüzleşiyor ve özellikle annesiyle ciddi sorunlar yaşıyordu. Gillian Flynn'in romanından uyarlanan dizide Amy Adams, Camille'in ruhundaki fırtınaları, derin acıları son derece sade bir oyunculukla anlattı. Eleştirmenleri özellikle kurgusuyla büyüleyen “Sharp Objects” sürpriz finaliyle de akıllarda yer etti.
9
9|40
Barry
ABD'nin orta batı eyaletlerinden birinde yaşayan eski asker Barry Berkman (Bill Hader), hayatını ucuz cinayetler işleyen bir tetikçi olarak kazanır. Yalnız ve mutsuz bir adamdır. Birini öldürmek için gittiği Los Angeles'ta tiyatrocularla tanışır ve sanat dünyasına girer... Alec Berg ve Bill Hader imzalı bu kara komedi, geçtiğimiz ilkbaharda 30'ar dakikalık 8 bölüm olarak yayınlandı.
10
10|40
Medyada çok olumlu eleştiriler alan film, Emmy Ödülleri'nde de adından söz ettirdi. Bill Hader, komedi dizileri kategorisinde en iyi başrol erkek oyuncu ödülünü alırken; Henry Winkler de aynı kategoride en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı.
11
11|40
Homecoming
Heidi Bergman (Julia Roberts), savaştan dönen askerlerin sivil hayata yeniden uyum sağlamasına yardımcı olan Homecoming adlı bir sosyal destek merkezinde çalışır. Yıllar sonra yeni bir hayat kurduğu günlerde Savunma Bakanlığı, Homecoming'den neden ayrıldığını sorgular ve Heidi, destek merkezinin gerçek amacının kendisinden yıllar boyu saklandığını keşfeder...
12
12|40
“Mr. Robot” dizisinin yaratıcısı Sam Esmail'in yönettiği, podcast formatında da seyredilebilen 10 bölümlük “Homecoming”, psikolojik gerilim türünde sürprizli bir hikâye anlatıyor. Dizide Julia Roberts'ın yanı sıra Bobby Cannavale, Stephan James ve Sissy Spacek gibi oyuncular görev alıyor.
13
13|40
Succession
Roy ailesi, sahip olduğu global medya şirketinin kaybetmiş olduğu kontrolünü yeniden ele geçirmek ister... Ancak şirketin patronu Logan Roy'un sağlık sorunları, süreci daha da belirsiz hale getirir. Hiam Abbass, Nicholas Braun, Brian Cox, Natalie Gold gibi oyuncuların görev aldığı geniş kadrolu dizi, geçtiğimiz yaz başında gösterime girdi. Olumlu eleştiriler alan ve ilgi gören dizinin ikinci sezonunun hazırlıkları sürüyor.
14
14|40
Roy'un ve dört çocuğunun hikâyesini anlatan dizi, Orson Welles'in başyapıtı “Yurttaş Kane” filminin yanı sıra Murdoch ve Trump gibi “çağdaş şirket imparatorlukları”nı da hatırlatıyor. Dizi, güçlü insanların zalim yanlarını sert bir şekilde karşımıza getiriyor.
İşte yılın en sevilen ve en çok konuşulan korku gerilim dizisi! Hayatlarının bir döneminde hayaletlerle dolu bir evde yaşayan beş çocuklu Crane ailesinin hikâyesini geçmişle gelecek arasında gidip gelerek anlatan dizi, sadece korku gerilim olarak değil, dram olarak da son derece güçlü bir örgüye sahipti.
16
16|40
Karakterler inandırıcı ve sahiciydi. Çocukluk ve yetişkinlik döneminin sancılarını sürükleyici bir hikâye kurgusuyla anlatan dizi, son bölümüne kadar ilgiyi ayakta tutmayı başarıyordu. Peki, korkutuyor muydu? Hem de nasıl. Öyle ki sosyal medya, Türkiye dahil, dizinin ilk yayınlandığı günlerde bu korkutucu sahnelerle ilgili çeşitli uyarılarla doluydu.. Mike Flanagan'ın yönettiği 10 bölümlük dizi, son yıllarda sinema filmleri dahil korku-gerilim türünün en çok ses getiren işlerinden biri oldu.
17
17|40
Maniac
Oyuncu kadrosu, yönetmeni ve hikâyesi itibarıyla yılın en merak edilen dizilerinden biriydi. 21 Eylül olarak belirlenmiş yayın tarihi sabırsızlıkla bekleniyordu... Ancak dizi gösterime girdiği ilk günlerde, Türkiye'de sosyal medyada tam bir “eleştiri linci”ne kurban gitti. Hatta çoğu kişi diziyi ilk bölümlerinde bıraktı.
18
18|40
ABD'de ise dizi sadece eleştirmenler tarafından değil, seyirciler tarafından da ilgi gördü. İçinde bulunduğumuz şu günlerde ise 2018'in en iyi dizileri listelerinin nerdeyse tümünde boy gösteriyor... Cary Joji Fukunaga'nın yönettiği dizi, bir ilaç firmasının yaptığı deneye katılan iki problemli karakterin ilişkisini anlatıyor. Başlıca rollerinde Emma Stone, Jonah Hill, Justin Theroux ve Sally Field'in yer aldığı dizi bilimkurgu, kara komedi ve psikolojik dram türlerini bir araya getiriyor.
19
19|40
Sorry For Your Loss
Eşinin ani ölümünün ardından Leigh Shaw'un bütün hayatı alt üst olur. Kendine yeni bir hayat kurmak için eski işini bırakır ve annesiyle kız kardeşinin yanına taşınır. Bu arada, kocası hakkında bilmediği birçok gerçeğin farkına varmaya başlar...
20
20|40
Geçtiğimiz eylül ayında Facebook Watch'da yayınlanmaya başlayan internet dizisi “Sorry For Your Loss”da Leigh Shaw karakterini Elizabeth Olsen canlandırıyor. Kit Steinkellner tarafından yazılan ve hazırlanan dizi, 30'ar dakikalık 10 bölümden oluşuyor. New York Times'ın yılın en iyi dizilerinden biri olarak gösterdiği dram türündeki “Sorry For Your Loss” eleştirmenlerin puan ortalaması itibarıyla da yılın en iyilerinden biri olarak görünüyor.
21
21|40
You
Caroline Kepnes'in 2014'de yayınlanan romanından uyarlanan “You”, psikolojik gerilim türünde bir televizyon dizisi... New York'ta yaşayan ve bir kitap mağazasında çalışan Joe Goldberg (Penn Badgley), Guinevere Beck (Elizabeth Lail) isimli bir müşterisine âşık olur ve onu internetten sıkı takibe alır. Bir noktadan sonra olay tam bir saplantı haline gelir...
Romantik komedi kalıplarını korku gerilime aktaran dizi, eleştirmenler tarafından hafif ama zekice bulundu. Geçtiğimiz eylül ayında Lifetime kanalında yayınlanan ve birer saatlik 13 bölümden oluşan dizi, ikinci sezonundan itibaren Neftlix'e transfer oldu. Birçok kişi, dizinin artık daha geniş bir kitleye ulaşacağını düşünüyor.
23
23|40
Lodge 49
Babasının ölümünden ve aile işinin çökmesinden sonra iyimserliğini, pozitif enerjisini kaybetmeden hayatına yön vermeye çalışan eski bir sörfçünün hikâyesi... Son 10 yıldaki genel eğilime uygun olarak, komedi ile dram unsurlarını dengeli şekilde harmanlayan dizi, California'da Long Beach'de geçen modern bir masal olarak niteleniyor.
24
24|40
Başrollerinde Wyatt Russell ve Brent Jennings'in oynadığı dizinin ikinci sezonunun hazırlıkları da sürüyor. New York Times ve Entertainment Weekly'nin en iyiler listesine giren dizilerden biri.
25
25|40
The Little Drummer Girl
Soğuk Savaş döneminde, Batı Almanya'da bir valizin içine gizlenmiş bomba İsrailli bir ataşenin evinin içinde patlar... Bir grup İsrailli ajan, Filistinliler tarafından düzenlenen tüm bu saldırılara son vermek amacıyla çalışmaya başlar ve Filistinlilerin arasına sızmak için İngiliz bir aktrisle anlaşırlar...
26
26|40
Casusluk romanlarının usta yazarı John Le Carre'nin aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan İngiliz – Amerikan ortak yapımı dizide, başlıca rolleri Michael Shannon, Alexander Skarsgard ve Florence Pugh oynuyor.
27
27|40
A Very English Scandal
İngiliz Liberal Parti lideri Jeremy Thorpe, eski sevgilisi Norman'ı öldürmek için kiralık katil tuttuğu iddiasıyla suçlanır... Özelikle İngiltere'nin 1976 ve 1979 yılları arasındaki toplumsal gündemine damga vurmuş bir skandaldı bu...
28
28|40
John Preston'un aynı adlı kitabından, 3 bölümlük bir mini dizi olarak televizyona uyarlanan “A Very English Scandal”, Thorpe ile Norman'ın sevgiden nefrete doğru uzanan ilişkisini 1961 yılına kadar giderek anlatıyor. Liberal Parti'de yükseldikçe eşcinsel ilişkisini saklama konusunda daha da titizlenen Thorpe rolünde Hugh Grant; Thorpe'u yıllarca sakladığı mektupları ortaya çıkarmakla tehdit eden Norman rolünde ise Ben Whishaw oynuyor. İngiliz yapımı dizinin yönetmeni ise Stephen Frears...
2015 yılında ABD medyasını bir süre meşgul eden, manşetlerden inmeyen bir kaçış hikâyesi... İki erkek mahkûm, cinsel ilişki kurdukları evli bir kadın görevlinin yardımıyla hapishaneden kaçarlar. 7 bölümlük dizide mahkûmları Benicio Del Toro ve Paul Dano oynuyor.
30
30|40
Onlara yardım eden hapishane görevlisi kadını ise ilk bakışta tanımakta zorluk çekeceğiniz Patricia Arguette canlandırıyor. Eleştirmenler özellikle Arguette'in performansını öve öve bitiremediler. Geçtiğimiz kasım ayında yayınlanan dizi, özellikle ilk bölümlerinde ağır temposuyla seyircilerden tepki alsa da giderek yükselen temposu, gerilimi ve içerdiği gizem unsuruyla olumlu eleştiriler aldı. Dizinin yönetmeni ise Ben Stiller...
31
31|40
Pose
Dizi, 1987 yılında New York'ta AIDS salgını yıllarında geçiyor ve daha çok Afro-Amerikan ve Latin kökenliler üzerinden “yeraltı LBGT kültürü”nü konu alıyor. O dönemin toplumsal hayatından kesitler aktaran, yuppie'lerin ve muhazafakârlığın yükselişini de anlatan dizinin ilk sezonunda 50'yi aşkın trans birey oyuncu rol aldı.
32
32|40
Daha önce konulu hiçbir televizyon dizisinde bu kadar çok trans birey görev almamıştı. Ryan Murphy, Brad Falchuk ile Steven Canals tarafından hazırlanan dizi geçtiğimiz haziran ayında yayınlandı ve aldığı olumlu eleştirilerle dikkat çekti.
33
33|40
Castle Rock
Yapımcıları arasında J.J. Abrams'ın da olduğu 10 bölümlük dizi, Stephen King'in en sevilen hikâyelerindeki karakterleri ve olay örgüleri Maine'deki hayali Castle Rock kasabasında geçen yeni öykülere dönüştürüyor; karanlıkla aydınlık arasındaki hiç bitmeyen savaşı anlatıyor...
34
34|40
Psikolojik korku gerilim türündeki dizi, geçtiğimiz yaz internette yayınlandı ve gördüğü ilgi üzerine ikinci sezonunun hazırlıklarına başlandı. Merak öğesini ayakta tutan hikâye örgüsü ve tekinsiz atmosferiyle eleştirmenlerden genellikle olumlu tepkiler alan dizide Andre Holland, Melanie Lynskey, Bill Skarsgard ve Sissy Spacek gibi oyuncular görev alıyor.
35
35|40
Forever
İnternette geçtiğimiz eylül ayında yayınlanmaya başlayan ve 30'ar dakikalık bölümlerden oluşan “Forever”, sonbahar sezonunun en çok beğenilen ve konuşulan komedi dizilerinden biri oldu. “Forever” alışıldık sitcom tarzında bir dizi değil. Dram ve fantazi unsurları da var içinde. Evli bir çiftin hikâyesini anlatan dizinin “fantazi” türüne nasıl dahil olduğunu ise kimse açıklamak istemiyor.
Çünkü bu ilk sezonun önemli sürprizlerinden biri. Kesin olan, bir noktadan sonra aşklarını ve evliliklerini sorgulamaya başlıyor olmaları... İlk sezonu 8 bölüm süren ve seyircilerin daha çok son yılların başarılı komedi dizisi “The Good Place” ile karşılaştırdığı dizide başrolleri Maya Rudolph ve Fred Armisen paylaşıyor.
37
37|40
The Terror
Dan Simmons'un 2007 tarihli çok satan romanından uyarlanan dizi, yaşanmış bir olaydan, Kaptan Sir John Franklin'in kayıp seferinden yola çıkıyor. Dizi, 1848 yılında İngiliz Kraliyet Donanması'na ait iki savaş gemisinin çıktığı bir keşif gezisiyle başlıyor.
38
38|40
Tehlikeli Kuzeybatı Geçidi'ni bulmak üzere yola çıkan gemiler, Kuzey kutbuna yakın bir bölgede buzun içinde sıkışıp kalınca açlık, isyan, yamyamlık, kutup ayısı gibi tehlikelerle yüzleşiyor. Gerilim kadar dram öğelerini de sağlam tutan 10 bölümlük dizinin ikinci sezonu 2019'da yayınlanacak. Dizinin başrollerinde Jared Harris, Ciaran Hinds, Tobias Menzies gibi isimler rol alıyor.
39
39|40
Wild Wild Country
6 bölümlük bir belgesel olarak çekilen “Wild Wild Country”, Hint guru Bhagwan Shree Rajneesh, kişisel asistanı Ma Anand Sheela ve Rajneeshpuram tarikatının gerçek hikâyesini anlatıyor... Rajneesh ve takipçileri Orgeon'da Wasco County'de ütopyalarını gerçekleştirmek üzere birlikte yaşayacakları bir yer kuruyorlar ama bölge sakinleri Rajneesh'in medyadaki tartışmalı şöhreti nedeniyle bu duruma tepki gösteriyor.
40
40|40
Yer yer biyolojik terör saldırılarına dahi dönüşen bu tepkileri anlatan belgesel, ortalama Amerikalıların yabancı korkusunu, ötekileştirme güdülerini başarıyla ele alıyor. Sundance Film Festivali'nde prömiyerini yapan dizi, geçtiğimiz mart ayında yayınlanmıştı. Dizi, belgesel kategorisinde Emmy ödülünü kazandı.
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