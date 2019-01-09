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O da hayatını nasıl yönlendireceğini bilemez... Her ikisi de kariyer açısından kötü bir dönem yaşarken 13 yaşındaki erkek kardeşleri Chase (Case Walker) internette büyük bir şöhrete kavuşmuştur. Hayatları boyunca şöhret olmak isteyen “diğer iki kardeş” için bu durumla başetmek hiç de kolay değildir. 30'ar dakikalık 6 bölümden oluşan “The Other Two”, özellikle fragmanı itibarıyla yeni yılın en eğlenceli komedi dizilerinden biri olmaya aday görünüyor. Yayın tarihi: 24 Ocak