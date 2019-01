38 | 39

The Act

Hulu kanalının yeni dizisi “The Act” gerçek suç hikâyeleriyle çıkacak seyircilerin karşısına... Dizinin, Michelle Dean'in “Dee Dee Wanted Her Daughter To Be Sick, Gypsy Wanted Her Mom To Be Murdered” (Dee Dee Kızının Hasta Olmasını İstedi, Gypsy Annesinin Öldürülmesini İstedi) başlıklı yazısından televizyona uyarlanan ilk sezonu, problemli bir anne – kız ilişkisini konu alıyor.