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The Umbrella Academy
Süper kahraman hikâyelerini sevenler için Netflix'te yeni alternatifler var. “The Umbrella Academy” de bunlardan biri. Gerard Way'in aynı isimli ödüllü resimli roman serisinden uyarlanan dizi, süper yetenekli bireylere sahip parçalanmış bir ailenin maceralarını anlatıyor.
X-Men karakterlerini hatırlatan aile bireyleri, manevi babalarının ölümünü araştırmak için yeniden bir araya geliyorlar. Kadroda Ellen Page, Mary J. Blige, Tom Hopper, Robert Sheehan, Kate Walsh gibi isimler var. 10 bölümlük dizinin yaratıcısı Jeremy Slater.... Yayın tarihi: 15 Şubat
Fam
The Vampire Diaries dizisiyle tanınan Nina Dobrev'in başrolünü oynadığı “Fam” bir komedi dizisi... Bulgaristan doğumlu Kanadalı genç aktris Nina Dobrev, 30'ar dakikalık bölümlerden oluşan bu komedi dizisinde, evlenmeden önce nişanlısının (Tone Bell) “mükemmel ailesi” üzerinde olumlu izlenimler bırakmak isteyen bir kadını canlandırıyor.
Ama genç ve çılgın kız kardeşinin gelip evine yerleşmesiyle bütün hayalleri yıkılıyor. Corinne Kingsbury'nin yazdığı dizinin ilk sezonu 13 bölümden oluşuyor. Yayın tarihi: 10 Ocak
Sex Education
Annesi (Gillian Anderson) bir seks terapisti olan Otis (Asa Butterfield),sosyalleşme sorunları olan utangaç bir lise öğrencisidir ve henüz hiçbir kızla ilişki yaşamamıştır... Okula yeni gelen sınıf arkadaşı Maeve (Emma Mackey),Otis'in aksine gözüpek ve zeki bir kızdır.
Maeve, okul öğrencilerine hizmet verecek gizli bir seks terapisi kliniği kurmak ister... Komediyle dramı birleştiren dizinin ilk sezonu yaklaşık 45'er dakikalık 8 bölümden oluşuyor. Netflix'de yayınlanacak dizinin yaratıcısı Laurie Nunn... Yönetmenler ise Kate Herron ve Ben Taylor. Yayın tarihi: 11 Ocak
The Passage
2018'in son aylarında yayınlanması planlanan aksiyon macera türündeki “The Passage”, şimdi 2019'un ilk iddialı dizilerinden biri olarak geliyor karşımıza... Justin Cronin'in 2010'da yayınlanan ve haftalarca çok satanlar listesinde kalmayı başaran romanından uyarlanan dizi, yakın gelecekte ABD'de geçiyor.
Devlet destekli bir projede çalışan biliminsanları, bütün hastalıkları iyileştirecek bir virüs üzerine çalışırlar. Ancak deneme safhasında işler hiç iyi gitmez, virüsün enjekte edildiği insanlar vampire dönüşür... Yeni denemenin Bellafonte (Saniyya Sidney) adlı küçük bir kız üzerinde yapılmasına karar verilir. Federal Ajan Brad Wolgast'ın (Mark-Paul Gosselaar) görevi kızı alıp getirmektir. Ama Wolgast bir süre sonra görevini sorgulamaya başlar ve kızı korumaya karar verir. Yayın tarihi: 14 Ocak
Roswell, New Mexico
1999-2002 yılları arasında yayınlanan ve o yılların çok sevilen dizilerinden biri olan “Roswell”, Melinda Metz'in “Roswell High” romanlarının uyarlamasıydı. “Roswell, New Mexico” da aynı romanları temel alıyor.
Bilimkurgu ve macera türlerini romantik bir gençlik dizisiyle buluşturan “Roswell, New Mexico”yu “The Originals” ile tanınan Carina MacKenzie yazdı. Dizinin başrollerinde “Grey's Anatomy”den hatırlayacağımız Jeanine Mason ile “The Originals”ın oyuncularından Nathan Parsons var. Oturma izni ve pasaportu olmayan göçmen bir anne babanın kızı olan Liz Ortecho'nun hikâyesini anlatan dizide romantizmin yanı sıra uzaylılar da var. İlk sezon 1'er saatlik 13 bölümden oluşuyor. Yayın tarihi: 15 Ocak
Carmen Sandiego
1980'li ve 1990'lı yıllarda yayınlanan, video oyunlarıyla da popüler olan, eğitim içerikli televizyon dizisinin yeni versiyonu... Gizem ve macera türlerindeki yeni dizi, öncekilerden farklı olarak Carmen Sandiego'nun geçmiş hikâyesini temel alıyor. Şöhretli hırsız Carmen Sandiego'yu Gina Rodriguez seslendiriyor.
Animasyon türündeki dizinin ilk sezonu yaklaşık 22'şer dakikalık 20 bölümden oluşuyor. 6 – 11 yaş arasına hitap eden dizi Netflix'te yayınlanacak. Yayın tarihi: 18 Ocak
Black Monday
Dizi, “Kara Pazartesi” olarak anılan 19 Ekim 1987'de, yani Wall Street tarihinin en kötü günlerinden birinde yaşanan çöküşün hikâyesini anlatıyor. Hiciv türündeki dizinin başrollerinde Don Cheadle, Andrew Rannells ve Regina King gibi isimler var. Don Cheadle, dizide dik kafalı bir borsacıyı canlandırıyor.
Dizinin yaratıcıları “My Best Friend's Girl” ile tanınan Jordan Cahan ve “Happy Endings” ile bilinen David Caspe... Evan Goldberg ve oyuncu Seth Rogen'in yönettiği komedi dizisi, birer saatlik 10 bölümden oluşuyor. Yayın tarihi: 20 Ocak
The Other Two
Chris Kelly ve Sarah Schneider imzasını taşıyan bir komedi dizisi... Cary (Drew Tarver) mesleğine âşık bir oyuncudur ama gönlündeki hedeflere çok uzaktır. Eski bir profesyonel dansçı olan kız kardeşi Brooke'un (Helene Yorke) durumu da çok farklı değildir.
O da hayatını nasıl yönlendireceğini bilemez... Her ikisi de kariyer açısından kötü bir dönem yaşarken 13 yaşındaki erkek kardeşleri Chase (Case Walker) internette büyük bir şöhrete kavuşmuştur. Hayatları boyunca şöhret olmak isteyen “diğer iki kardeş” için bu durumla başetmek hiç de kolay değildir. 30'ar dakikalık 6 bölümden oluşan “The Other Two”, özellikle fragmanı itibarıyla yeni yılın en eğlenceli komedi dizilerinden biri olmaya aday görünüyor. Yayın tarihi: 24 Ocak
Kingdom
Gerilim aksiyon türünde bir dönem filmi... Netflix'de yayınlanacak bu Güney Kore dizisi, Kim Eun-hee'nin yazdığı ve Yang Kyung-il'in çizdiği “Land of the Gods” adlı, internette yayınlanan bir resimli romandan uyarlandı...
Olaylar Kore'de Ortaçağ döneminde geçiyor. Bir prens, tüm ülkeyi etkisi altına alan gizemli bir salgını araştırmak üzere yola çıkar. Ülke tehdit altındadır çünkü insanları vahşi zombilere çeviren salgın hızla yayılmaktadır... 45'er dakikalık 12 bölümden oluşan ilk sezonu Kim Seong-hun yönetti. Başrollerde Ju Ji-hoon ve Bae Doona gibi isimler var. Yayın tarihi: 25 Ocak
I Am the Night
Son olarak “Wonder Woman” ile kayda değer bir başarıya imza atan Patty Jenkins'in yönettiği gizemli bir dönem dramı... Yaşanmış olaylardan esinlenen film, Fauna Hodel adlı genç bir kızın hikâyesini anlatıyor.
Fauna, doğumdan sonra evlatlık olarak başka bir aileye verilmiş, Nevada'da büyümüştür. Yaşadığı bir olay nedeniyle yıllar sonra geçmişiyle ilgili sorular yeniden kafasını kurcalayınca, Chris Pine'ın canlandırdığı bir muhabirle birlikte geçmişindeki gizemleri araştırmaya başlar. Buldukları ipuçları, onları dönemin ünlü Black Dahlia olayına ve Los Angeles'ta yaşayan bir jinekologa çıkarır. Fauna rolünde India Eisley'yi seyredeceğimiz 8 bölümlük mini dizi, seyircilerle TNT ekranlarında buluşacak. Yayın tarihi: 28 Ocak
Russian Doll
Yapımcılığını Natasha Lyonne, Amy Poehler ve Leslye Headland'ın üstlendiği komedi türündeki dizinin başrolünde Natasha Lyonne oynuyor... New York'ta geçen dizi, kendi adına düzenlenen partiden kaçmaya çalışan genç bir kadını konu alıyor. “Russian Doll”un ilk bakışta “Bugün Aslında Dündü” (Groundhog Day) adlı filmi hatırlatan bir hikâyesi olduğu söylenebilir.
Parti, kadının ölümüyle sonuçlanıyor ama sonra her şey yeniden başlıyor... 8 bölümlük dizi Netflix'te yayınlanacak. Yayın tarihi: 1 Şubat
Miracle Workers
Aslında tipik bir işyeri komedisi... Benzerlerinden ayıran özelliği ise olayların öbür dünyada geçmesi... Son dönemin ünlü dizilerinden “The Good Place”ı hatırlatıyor. Modern bir şirket gibi çalışan işyerinin “patronu” rolünde Steve Buscemi'yi seyredeceğiz. Daniel Radcliffe, “alt kademede çalışan” bir meleği canlandırıyor.
Görevi insanlığın dualarını takip etmek... 2015-2017 yılları arasında yayınlanan “Man Seeking Woman” dizisinin yazarı olarak hatırladığımız Simon Rich'in 2010'de yayınlanan “What in God's Name” adlı romanından uyarlanan dizi, 1930'lu yılların Hollywood komedilerinin tarzından izler taşıyor. 30'ar dakikalık 7 bölümden oluşan bu TBS dizisinde Tituss Burgess, Margaret Cho, Tim Meadows ve Angela Kinsey gibi oyuncular yer alıyor. Yayın tarihi: 12 Şubat
Doom Patrol
DC Comics'in süper kahramanlar takımı Doom Patrol, internet üzerinden yayınlanacak bir diziyle karşımızda... Çılgın ve idealist bir bilimadamı ve onun süper yeteneklere sahip ekibinin maceralarını seyredeceğiz. “Titans” dizisinin içinden çıkan “Doom Patrol”de Robotman (Riley Shanahan),Negative Man (Matt Bomer),Elasti-Woman (April Bowlby),Crazy Jane (Diane Guerrero) gibi kahramanlar var.
Ekibin lideri ise “Şef” diye anılan, Timothy Dalton'ın canlandırdığı Dr. Niles Caulder... Kötü adam Eric Morden / Mr. Nobody'yi ise Alan Tudyk oynuyor. Brendan Fraser da Cliff Steele'i canlandırıyor. Jeremy Carver'ın imzasını taşıyan dizi, DC Universe'da her hafta bir bölüm halinde yayınlanacak. İlk sezonda 13 bölüm var. Yayın tarihi: 15 Şubat
Proven Innocent
Haksız yere mahkûm olmuş insanları kurtarmaya çalışan bir hukuk firmasının aldığı davaları konu alan “Proven Innocent”, David Elliot'un imzasını taşıyor. Masum insanların özgür kalması için hayatlarını dahi tehlikeye atmayı göz alan insanların çalıştığı firmanın başında, adaletin yerini bulmasına her şeyden fazla önem veren gözüpek ve tutkulu bir kadın avukat var.
O da genç yaşta haksız yere suçlanmış biri... Rachelle Lefevre ve Kelsey Grammer gibi oyuncuların rol aldığı dizinin ilk sezonu 9 bölümden oluşuyor. Yayın tarihi: 15 Şubat
The Enemy Within
Bir zamanlar CIA'in parlak elemanlarından olan Erica Shepherd, Amerikan tarihinin en ünlü hainlerinden biri olarak süper korumalı cezaevinde cezasını çekmektedir... FBI Ajanı Will Keaton, son derece tehlikeli ve yakalanması zor bir suçluyu takip etmek için Erica'nın yardımını ister... Erica suçluyu çok iyi tanır ama Keaton ona güvenmekte zorlanır. Öte yandan, ikisinin de suçluyu yakalamak için farklı nedenleri vardır ve birlikte hareket etmek zorundadırlar. Ken Woodruff'un imzasını taşıyan diziyi Mark Pellington yönetiyor. NBC'de yayınlanacak dizide Erica Shepherd'ı Jennifer Carpenter, Will Keaton'ı ise Morris Chestnut canlandırıyor. Yayın tarihi: 25 Şubat
Whiskey Cavalier
Kod adı Whiskey Cavalier olan FBI ajanı Will Chase, sevgilisinden yeni ayrıldığı ve duygusal çöküş yaşadığı bir dönemde CIA'de çalışan Francesca 'Frankie' Trowbridge ile gerçekleştireceği özel bir göreve atanır. Başlangıçta işler pek yolunda gitmez. Özellikle Will Chase zor anlar yaşar ama ikisi bir ekip olmak zorundadır...
Dave Hemingson'un imzasını taşıyan dizi, romantik komedi ve aksiyon türlerini birleştiriyor. Başrollerde “Scandal” ile tanınan Scott Foley ve “The Walking Dead”den hatırlayabileceğiniz Lauren Cohan var... ABC'de 30 dakikalık bölümler halinde yayınlanacak dizinin ilk sezonu 13 bölümden oluşuyor. Yayın tarihi: 27 Şubat
Now Apocalypse
Amerikan bağımsız sinemasının önde gelen isimlerinden Gregg Araki'nin hazırladığı dizinin yapımcıları arasında usta yönetmen Steven Soderbergh de var... Araki ve Soderbergh'in isimleri “Now Apocalypse”i sinemaseverlerin merak edeceği dizilerden biri haline getiriyor...
Dört gencin aşk, seks ve şöhret arayışlarını anlatan komedi ağırlıklı “Now Apocaypse” Los Angeles'ta geçiyor. Gregg Araki, senaryosunu Vogue dergisinin köşe yazarlarından Karley Sciortino'yla birlikte yazdığı dizinin 10 bölümüne de yönetmen olarak imza attı. Starz'da yayınlanacak dizi, dünya prömiyerini bu ay içinde Sundance Film Festivali'nde yapacak. Yayın tarihi: 10 Mart
The Village
NBC'nin yeni dizisi “The Village”, Brooklyn'de bir apartmanda yaşayan bir grup insanın hayatına odaklanıyor. Hemşire Sarah 10'lu yaşlarındaki çocuğunu yetiştiren yalnız bir annedir. Gabe, kendisinden yaşlı oda arkadaşıyla kalan genç bir hukuk öğrencisidir. Yasadışı bir göçmen olan Ava, ABD doğumlu oğlunun hayatını garantiye almak için çabalar.
Nick ise savaştan dönmüş bir askerdir... Tüm bu insanlar, Ron ve Patricia ile birlikte, sıradan komşuluk ya da arkadaşlık ilişkilerinin ötesine geçmiş geniş bir aile gibidirler... “This is Us” adlı dizisinin yakaladığı başarıdan esinlenen, dayanışma ruhunu ön plana çıkaran, sıcak ve duygusal dramlardan biri... Yayın tarihi: 12 Mart
Shrill
“Saturday Night Live” ile tanınan, “Girls” (2015 – 2017) dizisinde de oynayan Aidy Bryant'ın başrolde olduğu dizi, Lindy West'in “Shrill: Notes from a Loud Woman” adlı kitabından televizyona uyarlandı... Gazeteci Annie kötü erkek arkadaşları, hasta ebeveynleri ve mükemmeliyetçi patronuna rağmen hayata tutunmaya çalışır. Bir gün hayatını değiştirmek ister ama bunun için kilo vermeye niyeti yoktur.
Bedeniyle barışıktır ve o da diğer herkes kadar iyi olduğuna inanır... Gerçek bir hayat hikâyesini anlatan komedi dizisinin ilk sezonu 6 bölümden oluşuyor. Hulu'da yayınlanacak dizinin oyuncu kadrosunda Bryant'ın dışında Lolly Adefobe, Luka Jones. Julia Sweeney ve John Cameron Mitchell gibi isimler var. Yayın tarihi: 15 Mart
The Act
Hulu kanalının yeni dizisi “The Act” gerçek suç hikâyeleriyle çıkacak seyircilerin karşısına... Dizinin, Michelle Dean'in “Dee Dee Wanted Her Daughter To Be Sick, Gypsy Wanted Her Mom To Be Murdered” (Dee Dee Kızının Hasta Olmasını İstedi, Gypsy Annesinin Öldürülmesini İstedi) başlıklı yazısından televizyona uyarlanan ilk sezonu, problemli bir anne – kız ilişkisini konu alıyor.
Joey King'in canlandırdığı Gypsy Blanchard, annesinin kendine zarar veren aşırı korumacı tutumundan kurtulmaya çalışıyor... Ama bu bağımsızlık isteği cinayete kadar uzanan birçok soruna yol açıyor... Dizinin 8 bölümden oluşan ilk sezonunda Patricia Arquette ve Chloe Sevigny gibi isimler de rol alıyor. Yayın tarihi: 20 Mart
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