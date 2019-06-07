2019 Dünya Kadınlar Kupası 7 Haziran Cuma günü yani bugün başlayacak. Bu sene sekizincisi düzenlenecek olan FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası, Fransa'nın ev sahipliğinde futbolseverlere kapılarını açıyor. 7 Haziran Cuma günü oynanacak Fransa-Güney Kore maçıyla başlayacak turnuvada bu sene altı farklı grupta toplam 24 takım yer alacak. İşte Google anasayfasında yer alan Doodle hakkında ayrıntıların devamı...

Dört takımlı grupları ilk iki sırada tamamlayan ekipler, ilk 16'ya yükselmeye hak kazanırken, grupları en fazla puan kazanarak bitiren en iyi 4 takım da yine son 16'ya kalacak. 2015'e kadar 16 finalistle düzenlenen turnuvada bu sayı 2019'da ilk kez 24'e yükseltildi.

2019 KADINLAR DÜNYA KUPASI'NDA BİR İLK!

15 Mart 2019'da FIFA Konseyi , ilk kez bir FIFA Kadınlar Dünya Kupası turnuvasında video yardımcı hakem (VAR) sisteminin kullanılmasını onayladı . Teknoloji daha önce Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası'nda konuşlandırıldı . Onbeş VAR yetkilisi FIFA tarafından 2 Mayıs 2019'da açıklandı.

2019 KADINLAR DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?

2019 Dünya Kadınlar Kupası 7 Haziran Cuma günü başlayacak. Kadınlar Dünya Kupası'nda oynanacak maçlar TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

KATILIMCILAR, GRUPLAR

24 ülkenin katıldığı turnuvada bu ülkelerden 9’u Avrupa, 6’sı, Amerika, 4’ü Asya, 3’ü Afrika, 2’si Okyanusya kıtalarından. Gruplar şöyle:

A: Fransa, Güney Kore, Norveç, Nijerya

B: Almanya, Çin, İspanya, Güney Afrika

C: Avustralya, İtalya, Brezilya, Jamaika

D: İngiltere, İskoçya, Arjantin, Japonya

E: Kanada, Kamerun, Yeni Zelanda, Hollanda

F: ABD, Tayland, Şili, İsveç

DÜNYA KUPASI TARİHİ

Tarihteki ilk Kadınlar Futbol Dünya Kupası 1991’de Çin’de düzenlendi. O günden bu yana 4 yılda bir düzenlenen turnuvalara sırasıyla İsveç, ABD, ABD, Çin, Almanya ve Kanada ev sahipliği yaptı.

ABD, 1991, 1999 ve 2015’te şampiyon olarak kupayı en fazla müzesine götüren takım.

Almanya, 2003 ve 2007’de şampiyonluk sevinci yaşarken Norveç 1995’te, Japonya 2011’de şampiyonluğu elde etti.

TURNUVANIN TAKVİMİ

7 Haziran’daki açılış maçı Fransa ile Güney Kore arasında.

Grup maçları 20 Haziran’da tamamlanacak.

Final maçı 7 Temmuz’da Lyon’daki Parc Olympique Lyonnais’de.