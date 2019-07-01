2019 KPSS sınav tarihi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Adaylar sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı hakkında araştırmalar yapıyor. Herkesin merakla beklediği 2019 KPSS sınavı hakkında tüm detaylar sizlerle...

KPSS SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ, SINAV SÜRELERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür : 14 Temmuz 2019, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 14 Temmuz 2019, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 20 Temmuz 2019, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra

(Hukuk, İktisat, Maliye) : 20 Temmuz 2019, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah

(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 21 Temmuz 2019, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 28 Temmuz 2019, Saat: 10.15

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınavlarının sonuçları, 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. KPSS sınav giriş belgelerinin ise Temmuz ayının ilk haftası içerisinde açıklanması bekleniyor.

KPSS GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

Temmuz ayı içerisinde yapılacak olan KPSS sınavlarının giriş yerleri henüz belli değil. Ancak giriş belgeleri ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden kesin olmamakla birlikte sınavdan 1 ya da 2 hafta önce yayınlanıyor. Resmi bilgi geldiği zaman haberimizde detaylarıyla birlikte yer alacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin ÖSYM internet adresinden edinebilirler.