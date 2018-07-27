İlk yabancı transferini gerçekleştirerek Andre Ayew'i imza için İstanbul'a getiren Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun ilk 11'i teknik direktör Phillip Cocu'nun kafasında şekillenmeye başladı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'yi 4-3-3 düzeninde oynatmayı planlayan Hollandalı teknik adamın tek defansif orta sahanın önünde iki merkez orta saha oyuncusu kullanması beklenirken, kanatlar ofansif gücü yüksek isimlerden oluşacak.
Fenerbahçe'ye transfer olduğu ilk dönemde Aykut Kocaman tarafından sağ açık olarak değerlendirilen ancak sonrasında forvet arkasına kayan Giuliano yeni sistemle orta sahanın merkezinde görev yapacak.
Brezilya Milli Takımı'nda da bu mevkide oynayan ve 8 numara pozisyonunda oynamaya alışkın olan yıldız oyuncu, hazırlık maçlarında Soldado'nun sakatlığı nedeniyle forvet olarak görev yapsa da kadronun son halini almasının ardından orta sahada oynayacak.
Giuliano'nun oyun zekasının ve pas kalitesinin hücum akışkanlığına büyük fayda sağlayacağına inanan Cocu, hazırlık maçlarının yıldızı Eljif Elmas'ı da 11'e hazırlıyor.
Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi bütün hazırlık maçlarında ilk 11'de başlayan Eljif, üst düzey tekniği ve mücadeleci futboluyla Cocu'nun gözüne girmeyi başardı.
Genç oyuncunun yaşına rağmen büyük bir fiziksel kaliteye sahip olduğunu ifade eden Cocu, Feyenoord maçı sonrası yaptığı açıklamada "Eljif bu sezon takımımızın en önemli oyuncularından biri olacak" şeklinde konuşmuştu.
Önceki teknik adamlar Vitor Pereira, Dirk Advocaat ve Aykut Kocaman'ın vazgeçemediği Mehmet Topal-Souza ikilisini de bozmaya hazırlanan yeni antrenör Phillip Cocu, bu ikiliyi dört hazırlık maçında aynı anda sadece 82 dakika kullandı.
Hollandalı teknik adamın savunmanın önünde bu iki oyuncudan birini tercih etmesi beklenirken, iki oyuncudan hangisinin 11'e yerleşeceği ise henüz netlik kazanmadı.
Fenerbahçe'nin Andre Ayew ile güçlendirdiği hücum hattını bir de santrforla takviye etmesi bekleniyor.
Soldado ve Ahmethan dışında net bir santrforu olmayan sarı-lacivertli takımın geçen sezon da kadroda bulunan Vincent Janssen'i yeniden transfer edebilmek için yoğun bir mesai harcadığı ifade ediliyor.
Fenerbahçe'ye dönmek istediği bilinen Janssen, takımı Tottenham tarafından gözden çıkarılmış durumda.
Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu genişliğiyle dikkat çekerken, Phillip Cocu'nun elinde iki farklı takım çıkartabilecek bir kadro zenginliği var.
Sadece orta sahanın göbeğinde M. Topal, Souza, Oğuz, Elif, Salih, Ozan, Giuliano, Mehmet Ekici, Ferdi, Alper gibi alternatifleri olan Cocu'nun bu 10 kişinin aday olduğu üç formayı kimlere vereceği merakla bekleniyor.
Geniş orta saha rotasyonu sebebiyle bazı oyuncuların mevkiinde değişikliklerin olabileceği ifade edilirken, Alper'in kanatlarda veya zaman zaman geçen sezon olduğu gibi forvette, Souza ve Mehmet Topal'ın ise gerekirse stoperde oynayabileceği ifade ediliyor.
Peki kulübede nasıl bir ikinci takım var? İşte B Takımı;
KALECİLER: Berke-Kameni
DEFANS: İsmail, Mehmet Topal, Yiğithan, Şener
ORTA SAHA: Ozan, Ferdi, Mehmet Ekici, Salih
HÜCUM HATTI: Alper, Aatıf, Barış, Dirar, Soldado
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