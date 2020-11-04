ÖSYM tarafından düzenlenen 2020-STS Tıp Doktorluğu sonuçlarının açıklanmasının ardından 2020-STS Tıp Doktorluğu cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı. ÖSYM'nin duyurusuna göre sınava katılan adaylar kendi cevap anahtarlarını ve soruların cevaplarını görebilecek. İşte 2020-STS Tıp Doktorluğu cevap kağıdı görüntüleme

2020-STS TIP DOKTORLUĞU CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM internet sitesinden yapılan duyuru şöyle:

"DUYURU

(04 Kasım 2020)

2020-TUS (2. Dönem) ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Sınavları Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

04 Ekim 2020 tarihinde uygulanan 2020-TUS (2. Dönem) ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 04 Kasım 2020 tarihinde saat 10.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

2020-STS TIP DOKTORLUĞU CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME

Aşağıdaki linke tıklayarak T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle kendi cevap anahtarınızı görebilirsiniz.

2020 STS TIP DOKTORLUĞU CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ